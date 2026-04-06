Saat Pikiran Terlalu Penuh, 4 Langkah Kecil Ini Bisa Membuatnya Lebih Tenang

Pikiran yang terlalu penuh sering kali membuat seseorang merasa lelah, bahkan ketika tidak melakukan banyak aktivitas fisik.

Overthinking dapat muncul dari berbagai hal, mulai dari kekhawatiran sederhana hingga penyesalan yang terus berulang.

Tanpa disadari, hal ini menguras energi dan mengganggu keseharian. Banyak orang mencoba mengatasinya dengan cara yang besar, seperti mengubah rutinitas atau mencari distraksi.

Namun, pendekatan seperti ini tidak selalu efektif karena tidak menyentuh akar dari masalah yang sebenarnya.

Pendekatan yang lebih sederhana justru sering kali memberikan hasil yang lebih nyata. Dengan melakukan perubahan kecil dalam cara merespons pikiran dan emosi, Anda dapat menciptakan ruang yang lebih tenang dalam diri.

Berikut empat langkah yang dapat membantu Anda memulainya yang dilansir dari Yourtango.com pada Minggu (05/04).

1. Menyadari Dorongan untuk Segera Bereaksi Ketika pikiran terasa penuh, sering kali muncul dorongan untuk segera melakukan sesuatu agar perasaan tersebut hilang. Anda mungkin ingin mencari distraksi, mengambil keputusan cepat, atau memaksakan solusi.

Namun, tidak semua dorongan tersebut benar-benar perlu diikuti. Banyak di antaranya hanya merupakan reaksi spontan terhadap rasa tidak nyaman yang muncul.