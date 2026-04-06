8 Spot Lapangan Tenis Favorit di Surabaya yang Nyaman dan Wajib Dicoba

JawaPos.com – Olahraga Tenis semakin digemari masyarakat Surabaya dari berbagai kalangan, baik pemula maupun pemain berpengalaman sekalipun.

Kota Surabaya kini memiliki banyak pilihan lapangan Tenis yang menjadi Favorit, mulai dari yang berstandar internasional hingga fasilitas komunitas yang terjangkau.

Setiap lapangan Tenis di Surabaya hadir dengan keunggulan masing-masing, mulai dari lokasi strategis, jam operasional fleksibel, hingga fasilitas pendukung yang lengkap.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan NOC Indonesia pada Senin (6/4), berikut delapan rekomendasi lapangan Tenis favorit di Surabaya yang nyaman.

1. Lapangan Tenis PDAM

Lapangan Tenis PDAM adalah salah satu fasilitas tenis yang cukup populer di kawasan Ngagelrejo, Wonokromo, dengan pilihan lapangan indoor maupun outdoor.

Kondisi lapangannya terawat dan lingkungannya bersih, serta kerap digunakan untuk penyelenggaraan berbagai turnamen tenis yang cukup bergengsi.

Fasilitas pendukung yang tersedia meliputi area parkir luas, toilet dan ruang ganti bersih, musala, serta kafe yang menyajikan makanan dan minuman.

Lapangan ini berlokasi di Jl. Ngagel Tirto No.15 dan buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 21.00 WIB, dengan kontak penyewaan di nomor 0813-2285-8924.