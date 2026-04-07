Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
07 April 2026, 14.06 WIB

10 Sinyal Anda Memiliki Cara Berpikir Berbeda dan Sulit Menemukan Orang yang Sepemikiran

Ilustrasi orang yang merenung. (Freepik)

JawaPos.Com - Pernah merasa seperti berbicara dalam frekuensi yang berbeda saat berada di tengah keramaian? 

Percakapan terasa dangkal, sementara pikiran Anda melayang jauh menembus hal-hal yang lebih dalam. 

Bukan karena Anda tidak ingin terhubung, tetapi sering kali rasanya sulit menemukan orang yang benar-benar “mengerti”. 

Perasaan ini kerap muncul pada mereka yang memiliki cara berpikir yang tidak biasa, lebih reflektif, lebih kritis, atau bahkan lebih kompleks dibanding kebanyakan orang.

Menjadi berbeda bukanlah kekurangan, tetapi pengalaman ini sering membawa tantangan tersendiri. 

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh sinyal yang mungkin menunjukkan bahwa cara berpikir Anda memang unik, dan itulah alasan mengapa menemukan orang yang sepemikiran tidak selalu mudah.

1. Lebih Suka Percakapan Mendalam daripada Basa-basi

Obrolan ringan terasa melelahkan, bukan menyenangkan. Anda cenderung tertarik membahas makna hidup, tujuan, atau pemikiran filosofis daripada sekadar berbicara tentang hal-hal permukaan. Hal ini membuat Anda selektif dalam berinteraksi.

2. Sering Mempertanyakan Hal yang Dianggap Biasa

Apa yang diterima banyak orang tanpa berpikir panjang justru memicu rasa penasaran dalam diri Anda. 

Anda ingin tahu “mengapa” di balik setiap hal, bukan hanya “apa” yang terjadi. Sikap ini kadang membuat orang lain merasa Anda terlalu rumit.

3. Merasa Tidak Nyambung dalam Banyak Lingkungan

Dalam banyak situasi sosial, Anda mungkin merasa seperti “orang luar”. 

Bukan karena tidak diterima, tetapi karena pola pikir Anda tidak selaras dengan mayoritas.

4. Lebih Nyaman Sendiri daripada Bersama Banyak Orang

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Terlalu Banyak Berpikir dalam Setiap Percakapan, Mulailah Mempraktikkan 7 Teknik Halus Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Terlalu Banyak Berpikir dalam Setiap Percakapan, Mulailah Mempraktikkan 7 Teknik Halus Ini Menurut Psikologi

01 April 2026, 06.15 WIB

Orang yang Paling Banyak Berpikir Saat Mengemudi atau Berjalan Kaki Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Kognitif Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Paling Banyak Berpikir Saat Mengemudi atau Berjalan Kaki Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Kognitif Ini Menurut Psikologi

10 Maret 2026, 02.27 WIB

Orang yang Terlalu Banyak Berpikir di Malam Hari Seringkali Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Terlalu Banyak Berpikir di Malam Hari Seringkali Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

04 Maret 2026, 15.17 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore