Cari yang Seger-seger, 9 Spot Kuliner Es Kacang Ijo di Surabaya yang Wajib Dicoba Saat Cuaca Panas

JawaPos.com – Es kacang ijo adalah salah satu kuliner minuman paling ikonik di Surabaya yang hadir dengan perpaduan kacang hijau manis, santan gurih, dan serutan es yang menyegarkan.

Dari warung malam sederhana hingga kedai yang sudah berdiri sejak era 1980-an, es kacang ijo Surabaya selalu punya daya tarik tersendiri sebagai kuliner pelepas dahaga favorit warga kota.

Setiap warung punya keistimewaan masing-masing, mulai dari pilihan topping, tambahan ketan hitam, hingga perpaduan rempah dan daun pandan yang membuat aromanya semakin khas.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Selasa (7/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner es kacang ijo di Surabaya.

1. Es kacang ijo Man Men

Warung yang beralamat di Jl. Raya Arjuna ini menawarkan perpaduan kacang ijo manis, santan gurih, dan serutan es batu melimpah dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp12.000 per porsi.

Selain es kacang ijo, tersedia pula pilihan menu lain seperti es degan, es ketan hitam, dan es durian bagi yang ingin variasi.

Warung ini buka setiap malam mulai pukul 20.00 hingga 01.00, menjadikannya pilihan tepat untuk melepas dahaga di malam hari.