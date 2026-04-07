8 Tanda Seseorang Tertarik Padamu Meski Terlihat Tidak Peduli Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - ´ÏDalam kehidupan sosial, perasaan tertarik tidak selalu ditunjukkan secara langsung. Banyak orang justru menyembunyikan ketertarikan mereka karena rasa malu, takut ditolak, menjaga harga diri, atau bahkan ingin terlihat “tidak terlalu mudah ditebak”. Dari sudut pandang psikologi, perilaku ini cukup umum dan sering kali bisa dikenali melalui tanda-tanda halus.



Dilansir dari Expert Editor, jika kamu merasa seseorang bersikap dingin tapi ada sesuatu yang “aneh”, mungkin sebenarnya mereka menyimpan ketertarikan. Berikut 8 tanda yang bisa kamu perhatikan.



1. Mereka Sering Memperhatikanmu Diam-Diam



Orang yang tertarik biasanya memiliki dorongan alami untuk memperhatikan objek ketertarikannya. Namun, jika mereka mencoba menyembunyikan perasaan, mereka akan melakukannya secara diam-diam.



Misalnya:



Kamu sering “memergoki” mereka melihatmu lalu langsung mengalihkan pandangan

Mereka tahu hal-hal kecil tentangmu tanpa kamu sadari



Secara psikologis, ini disebut sebagai covert attention—perhatian tersembunyi yang muncul karena ketertarikan emosional.



2. Bersikap Dingin, Tapi Konsisten Hadir



Salah satu tanda paling membingungkan: mereka terlihat cuek, tapi selalu ada.



Contohnya:



Jarang memulai percakapan, tapi selalu merespons

Tidak terlihat antusias, tapi tidak pernah benar-benar menjauh



Ini sering terjadi karena konflik internal: mereka tertarik, tapi menahan diri agar tidak terlihat terlalu berharap.



3. Mereka Mengingat Hal-Hal Kecil Tentangmu



Orang yang tidak tertarik biasanya tidak menyimpan detail. Namun jika seseorang mengingat:



Hal yang kamu suka

Cerita kecil yang pernah kamu sampaikan

Tanggal atau momen tertentu



Itu tanda kuat adanya perhatian emosional. Dalam psikologi, memori selektif seperti ini biasanya dipicu oleh keterikatan.



4. Bahasa Tubuh yang “Bocor”



Walaupun kata-kata bisa dikontrol, bahasa tubuh sering kali jujur.



Perhatikan:



Arah tubuh mereka cenderung menghadapmu

Mereka meniru gerakanmu tanpa sadar (mirroring)

Kontak mata yang lebih lama dari biasanya



Ini merupakan respons alami dari otak sosial ketika seseorang merasa tertarik.



5. Mereka Kadang Bersikap Aneh atau Tidak Konsisten



Hari ini mereka terlihat peduli, besok seperti menjauh. Ini bukan selalu berarti mereka tidak tertarik—justru bisa jadi sebaliknya.



Penyebabnya:



Overthinking

Takut terlihat terlalu menunjukkan perasaan

Ingin menguji perasaanmu



Psikologi menyebut ini sebagai approach-avoidance conflict—dorongan mendekat tapi juga takut.



6. Mereka Terkadang Cemburu, Tapi Disamarkan



Jika mereka menunjukkan reaksi saat kamu dekat dengan orang lain, meskipun disamarkan, itu bisa menjadi tanda ketertarikan.



Misalnya:



Tiba-tiba berubah sikap

Memberi komentar ringan tapi bernada “nyindir”

Menarik diri saat kamu bersama orang lain



Cemburu sering muncul bahkan sebelum seseorang mengakui perasaannya sendiri.



7. Mereka Mencari Alasan untuk Berinteraksi



Meskipun terlihat tidak terlalu peduli, mereka tetap berusaha menciptakan momen interaksi.



Contohnya:



Menghubungimu dengan alasan sepele

Bertanya hal yang sebenarnya bisa mereka cari sendiri

Tiba-tiba muncul di tempat yang sama



Ini menunjukkan adanya motivasi tersembunyi untuk tetap dekat.



8. Mereka Lebih Peduli Daripada yang Mereka Tunjukkan



Ini adalah tanda paling penting. Orang yang pura-pura tidak tertarik sering “gagal total” menyembunyikan kepedulian mereka.



Misalnya:



Mereka membantu saat kamu butuh

Memberi perhatian di momen penting

Khawatir saat kamu mengalami masalah



Dalam psikologi, tindakan sering kali lebih jujur daripada kata-kata.



Penutup



Ketertarikan tidak selalu tampil dalam bentuk yang jelas. Banyak orang memilih menyembunyikannya karena alasan emosional atau pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda halus ini bisa membantumu membaca situasi dengan lebih bijak.



Namun penting untuk diingat:

tidak semua sinyal berarti pasti ada perasaan. Konteks, kepribadian, dan situasi tetap berperan besar.



