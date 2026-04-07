8 Tanda Seseorang Tertarik Padamu Meski Terlihat Tidak Peduli Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang tertarik kepada orang lain meski terlihat tidak peduli. (Freepik/mego-studio)
JawaPos.com - ´ÏDalam kehidupan sosial, perasaan tertarik tidak selalu ditunjukkan secara langsung. Banyak orang justru menyembunyikan ketertarikan mereka karena rasa malu, takut ditolak, menjaga harga diri, atau bahkan ingin terlihat “tidak terlalu mudah ditebak”. Dari sudut pandang psikologi, perilaku ini cukup umum dan sering kali bisa dikenali melalui tanda-tanda halus.
Dilansir dari Expert Editor, jika kamu merasa seseorang bersikap dingin tapi ada sesuatu yang “aneh”, mungkin sebenarnya mereka menyimpan ketertarikan. Berikut 8 tanda yang bisa kamu perhatikan.
1. Mereka Sering Memperhatikanmu Diam-Diam
Orang yang tertarik biasanya memiliki dorongan alami untuk memperhatikan objek ketertarikannya. Namun, jika mereka mencoba menyembunyikan perasaan, mereka akan melakukannya secara diam-diam.
Misalnya:
Kamu sering “memergoki” mereka melihatmu lalu langsung mengalihkan pandangan
Mereka tahu hal-hal kecil tentangmu tanpa kamu sadari
Secara psikologis, ini disebut sebagai covert attention—perhatian tersembunyi yang muncul karena ketertarikan emosional.
2. Bersikap Dingin, Tapi Konsisten Hadir
Salah satu tanda paling membingungkan: mereka terlihat cuek, tapi selalu ada.
Contohnya:
Jarang memulai percakapan, tapi selalu merespons
Tidak terlihat antusias, tapi tidak pernah benar-benar menjauh
Ini sering terjadi karena konflik internal: mereka tertarik, tapi menahan diri agar tidak terlihat terlalu berharap.
3. Mereka Mengingat Hal-Hal Kecil Tentangmu
Orang yang tidak tertarik biasanya tidak menyimpan detail. Namun jika seseorang mengingat:
Hal yang kamu suka
Cerita kecil yang pernah kamu sampaikan
Tanggal atau momen tertentu
Itu tanda kuat adanya perhatian emosional. Dalam psikologi, memori selektif seperti ini biasanya dipicu oleh keterikatan.
4. Bahasa Tubuh yang “Bocor”
Walaupun kata-kata bisa dikontrol, bahasa tubuh sering kali jujur.
Perhatikan:
Arah tubuh mereka cenderung menghadapmu
Mereka meniru gerakanmu tanpa sadar (mirroring)
Kontak mata yang lebih lama dari biasanya
Ini merupakan respons alami dari otak sosial ketika seseorang merasa tertarik.
5. Mereka Kadang Bersikap Aneh atau Tidak Konsisten
Hari ini mereka terlihat peduli, besok seperti menjauh. Ini bukan selalu berarti mereka tidak tertarik—justru bisa jadi sebaliknya.
Penyebabnya:
Overthinking
Takut terlihat terlalu menunjukkan perasaan
Ingin menguji perasaanmu
Psikologi menyebut ini sebagai approach-avoidance conflict—dorongan mendekat tapi juga takut.
6. Mereka Terkadang Cemburu, Tapi Disamarkan
Jika mereka menunjukkan reaksi saat kamu dekat dengan orang lain, meskipun disamarkan, itu bisa menjadi tanda ketertarikan.
Misalnya:
Tiba-tiba berubah sikap
Memberi komentar ringan tapi bernada “nyindir”
Menarik diri saat kamu bersama orang lain
Cemburu sering muncul bahkan sebelum seseorang mengakui perasaannya sendiri.
7. Mereka Mencari Alasan untuk Berinteraksi
Meskipun terlihat tidak terlalu peduli, mereka tetap berusaha menciptakan momen interaksi.
Contohnya:
Menghubungimu dengan alasan sepele
Bertanya hal yang sebenarnya bisa mereka cari sendiri
Tiba-tiba muncul di tempat yang sama
Ini menunjukkan adanya motivasi tersembunyi untuk tetap dekat.
8. Mereka Lebih Peduli Daripada yang Mereka Tunjukkan
Ini adalah tanda paling penting. Orang yang pura-pura tidak tertarik sering “gagal total” menyembunyikan kepedulian mereka.
Misalnya:
Mereka membantu saat kamu butuh
Memberi perhatian di momen penting
Khawatir saat kamu mengalami masalah
Dalam psikologi, tindakan sering kali lebih jujur daripada kata-kata.
Penutup
Ketertarikan tidak selalu tampil dalam bentuk yang jelas. Banyak orang memilih menyembunyikannya karena alasan emosional atau pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda halus ini bisa membantumu membaca situasi dengan lebih bijak.
Namun penting untuk diingat:
tidak semua sinyal berarti pasti ada perasaan. Konteks, kepribadian, dan situasi tetap berperan besar.
