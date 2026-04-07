Lakukan 5 Cara Mudah agar Overthinker bisa Menemukan Ketenangan Tanpa Harus Memaksa Meditasi

Ilustrasi seorang wanita yang mencoba untuk mencari ketenangan hidup. Freepik
JawaPos.com - Menjadi seorang overthinker sering kali terasa seperti terjebak dalam labirin pikiran yang tidak ada ujungnya setiap hari. Tentu saja ini sangat melelahkan.
Banyak orang menyarankan untuk meditasi atau pengosongan pikiran, tapi bagi orang yang selalu berpikir terlalu dalam, hal itu justru sering kali terasa mustahil dilakukan.
Padahal, ketenangan sebenarnya bisa didapatkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil dalam merespon semua suara yang ada dalam kepala.
Dilansir dari YourTango, berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan dengan mudah untuk merasakan ketenangan dalam hidup.
1. Berhenti Melawan Pikiran Negatif
Alih-alih mencoba mengusir pikiran buruk yang melintas di otak, cobalah untuk sekedar menerimanya tanpa memberikan penilaian.
Melawan pikiran hanya akan menguras energi. Anggap saja itu seperti kendaraan yang lewat di depan rumah, cukup dilihat tanpa perlu dikejar.
2. Jadwalkan Waktu untuk Overthinking
Ketika ada pikiran cemas muncul, katakan pada diri sendiri bahwa kamu akan membahasnya nanti di waktu yang sudah dijadwalkan.
Kedengarannya aneh, bukan? Namun, cobalah untuk kasih jatah waktu sekira 10-15 menit untuk memikirkan hal-hal yang bikin khawatir.
