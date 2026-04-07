Bebas Kimia! 5 Deretan Bahan Alami yang Terbukti Ampuh Mengusir Batuk Membandel, Tanpa Efek Samping

Cuaca yang tidak menentu membuat tubuh rentan terpapar virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit.

Termasuk batuk dan pilek. Kondisi seperti ini akan lebih mudah menyerang anak-anak dan orang dengan aktivitas padat karena daya tahan tubuh mereka cenderung lebih lemah dalam melawan virus.

Flu dan batuk berat memang sangat mengganggu, namun penggunaan obat-obatan kimia dapat berisiko menimbulkan ketergantungan serta efek samping bagi tubuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Terutama pada anak kecil, penggunaan bahan-bahan kimia seperti obat sirup flu dan batuk perlu diawasi.

Sebagai alternatifnya, mulai beralih ke obat-obatan herbal, dapat membantu menyembuhkan batuk dan pilek. Selain itu, bahan-bahan alami pada umumnya tidak menimbulkan efek jangka panjang.

Menariknya, ada bisa menemukan bahan-bahan ini dengan mudah disekitar anda, bahkan di dapur rumah anda.

Berikut adalah lima obat herbal yang mampu menyembuhkan penyakit batuk pilek menurut keslan.kemkes.go.id.

Jahe

Jahe adalah ramuan herbal alami yang mampu mengobati batuk dan pilek. Jahe mengandung senyawa antivirus yang mampu meredakan gejala batuk. Anda bisa mengkonsumsi jahe sebagai wedang jahe dengan cara membakar jahe terlebih dahulu, kemudian menyeduhnya dengan air hangat dan sedikit tambahan gula jawa.

Kunyit

Bubuk kunyit ampuh mengobati hidung meler dan sakit tenggorokan akibat batuk dan sakit tenggorokan. Selain itu, tanaman rimpang ini juga bermanfaat sebagai antiinflamasi, anti radang, dan mampu menjaga stamina. Cara mengkonsumsinya cuku dengan rebus bubuk kunyit bersama dengan 1 sdm gula jawa dan air asam jawa, lalu minum sarinya.

Jeruk nipis