Pasca Bersalin, Ini 5 Makanan yang Baik Dikonsumsi untuk Bunda

JawaPos.com - Ibu yang baru saja melahirkan membutuhkan asupan nutrisi dan energi tambahan untuk membantu proses pemulihan tubuh. Selain itu, penting bagi ibu untuk menjaga stamina dengan mengonsumsi makanan bergizi, terutama untuk mendukung produksi ASI. Kebutuhan energi harian ibu pasca melahirkan berkisar antara 2.300 hingga 2.500 kalori. Di samping itu, asupan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin dan mineral juga harus terpenuhi dengan baik. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Kunci Sehat pada Selasa (7/4), ada lima jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi setelah melahirkan.

1. Telur

Makanan pertama yang bisa dikonsumsi oleh ibu setelah melahirkan, yaitu telur karena mengandung sumber protein dan lemak sehat omega-3.

Mengkonsumsi telur dapat menenangkan otot-otot yang sakit setelah berkontraksi tanpa henti sepanjang proses melahirkan.

Selain itu, kandungan omega-3 dapat membantu mengurangi risiko stress pasca melahirkan, sehingga kandungan nutrisi yang terdapat di dalam telur dapat membantu proses pemulihan tubuh setelah melahirkan, melancarkan produksi ASI, dan menurunkan risiko depresi pasca melahirkan.

2. Jeruk

Makanan selanjutnya yang dapat dikonsumsi setelah melahirkan, yaitu buah jeruk. Hal ini karena jeruk mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah energi setelah melahirkan.

Tak hanya itu saja, makanan dengan vitamin C, beta karoten, dan seng telah dikenal untuk membantu penyembuhan luka dan bekas luka. Hal ini bisa mempercepat pemulihan jahitan usai persalinan.

3. Apel

Tak hanya buah jeruk saja yang dapat dikonsumsi setelah melahirkan, buah apel juga dapat dikonsumsi.