08 April 2026, 14.49 WIB

Hobi Makan Pisang, Ini 7 Efek Sampingnya Jika Dikonsumsi Berlebihan

Ilustrasi pisang/freepik

JawaPos.com - Pisang merupakan buah yang sangat mudah dijumpai dan digemari banyak orang karena rasanya yang manis serta kandungan gizinya yang baik. Buah ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang bermanfaat untuk tubuh, seperti membantu melancarkan pencernaan dan menambah energi.

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, mengonsumsi pisang secara berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan. Sayangnya, masih banyak orang yang belum menyadari bahwa terlalu sering makan pisang bisa menimbulkan berbagai efek samping yang merugikan.

Dalam artikel ini, yang dirangkum dari The Health Site, akan dibahas tujuh efek samping yang dapat terjadi jika Anda mengonsumsi pisang secara berlebihan, termasuk pengaruhnya terhadap berat badan dan sistem pencernaan.

1. Kekurangan Nutrisi Penting

Pisang memang mengandung banyak vitamin dan mineral, tetapi tidak menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh.

Jika Anda terlalu banyak makan pisang dan menjadikannya sebagai pengganti makanan utama, Anda berisiko kekurangan protein, lemak sehat, zat besi, dan vitamin lainnya yang penting untuk menjaga keseimbangan gizi.

2. Berat Badan Bertambah Tanpa Disadari

Pisang mengandung gula alami dan kalori yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, terutama tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup, asupan kalori dari pisang bisa menyebabkan penumpukan lemak dan kenaikan berat badan secara perlahan tapi pasti.

3. Menyebabkan Sembelit

Kandungan serat dalam pisang memang bermanfaat, namun terlalu banyak mengonsumsinya justru bisa mengganggu pergerakan usus.

Beberapa orang yang sensitif terhadap pisang bahkan mengalami sembelit setelah mengonsumsi buah ini dalam jumlah banyak, apalagi jika tidak dibarengi dengan cukup air.

4. Masalah Pencernaan

Selain sembelit, konsumsi pisang berlebihan juga bisa menyebabkan perut kembung dan gas berlebih.

Hal ini terjadi karena adanya fermentasi karbohidrat dalam pisang oleh bakteri usus, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan lain yang tinggi serat atau gula.

Artikel Terkait
Empuk dan Lembut, Begini Rahasia dari Resep Es Pisang Ijo Khas Makassar - Image
Kuliner

Empuk dan Lembut, Begini Rahasia dari Resep Es Pisang Ijo Khas Makassar

23 Maret 2026, 19.14 WIB

5 Masker Wajah dari Kulit Pisang, Bikin Muka Glowing Tanpa Biaya Mahal - Image
Kesehatan

5 Masker Wajah dari Kulit Pisang, Bikin Muka Glowing Tanpa Biaya Mahal

18 Maret 2026, 05.52 WIB

5 Manfaat Tak Terduga Kulit Pisang untuk Kesehatan Tubuh Anda - Image
Kesehatan

5 Manfaat Tak Terduga Kulit Pisang untuk Kesehatan Tubuh Anda

18 Maret 2026, 05.51 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

