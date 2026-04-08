4 Tanda Kamu Harus Reset Rutinitas Skincare, Kulit bisa Tetap Glowing dan Cantik

JawaPos.com - Menemukan rutinitas skincare yang sudah pas itu rasanya seperti dapat harta karun, seneng banget kan kalau kulit jadi sehat!

Namun perlu diketahui, kebutuhan kulit itu bisa berubah-ubah tergantung cuaca, umur, sampai seberapa stres hari-hari kamu akhir-akhir ini.

Kalau produk skincare yang biasanya digunakan bikin wajah glowing sekarang malah terasa biasa aja, bisa jadi itu tanda jika kulitmu butuh istirahat sebentar.

Dilansir dari Real Simple, melakukan reset rutinitas skincare itu penting banget agar skin barrier kamu tetap kuat dan produk favoritmu bisa bekerja efektif lagi.

1. Produk Skincare Tiba-Tiba tidak Bekerja Maksimal

Pernah merasa produk perawatan kulit yang dulu sangat efektif sekarang seperti tidak ada efeknya sama sekali?

Kulit juga bisa mencapai titik jenuh atau sudah terlalu adaptasi sama bahan aktif tertentu sampai hasilnya tidak kelihatan lagi.

Kalau masalah kulit seperti jerawat atau kusam balik lagi padahal kamu tak pernah absen pakai produk, ini tanda pertama kamu harus reset skincare harianmu.

2. Kulit Mudah Kemerahan