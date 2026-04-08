Mungkin Bukan Salah Jalan, Anda Hanya Menemukan Cara Kerja yang Lebih Sesuai

JawaPos.com - Dalam banyak situasi, pekerjaan sering dijadikan ukuran utama untuk menilai keberhasilan seseorang.

Semakin tinggi posisi atau semakin kompleks tanggung jawabnya, semakin besar pula penghargaan yang diberikan oleh lingkungan sekitar.

Pola pikir ini membuat banyak orang merasa harus mengikuti jalur yang dianggap “ideal”.

Namun, tidak semua orang merasa cocok dengan jalur tersebut.

Ada individu yang secara akademik memiliki kemampuan tinggi, tetapi justru memilih pekerjaan yang terlihat lebih sederhana. Pilihan ini kerap dianggap sebagai langkah yang keliru.

Padahal, jika dilihat lebih dalam, keputusan tersebut bisa jadi merupakan bentuk pemahaman diri yang lebih jujur.

Artikel ini akan membahas mengapa pekerjaan yang tampak sederhana justru bisa menjadi pilihan yang paling sesuai bagi sebagian orang yang dilansir dari Psychology today pada Rabu (08/04).

1. Pekerjaan Tidak Selalu Mewakili Siapa Anda Sering kali, seseorang dinilai dari pekerjaan yang dijalani.

Pertanyaan tentang profesi menjadi hal pertama yang muncul dalam banyak percakapan sosial.