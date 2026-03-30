Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
31 Maret 2026, 01.36 WIB

7 Tips Perawatan ala Selena Gomez untuk Mendapatkan Kulit yang Bersinar

Selena Gomez. Sumber Foto: Pinkvilla

JawaPos.com - Pelantun lagu It Ain’t Me Selena Gomez telah menajdi ikon mode yang menarik perhatian karena kulitnya yang bersinar dan tanpa cela.

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), aktris Only Murders in the Building ini membagikan rutinitas perawatan kulit tujuh langkahnya di TikTok.

Memiliki 45,2 juta pengikut di platform media sosial, ia membagikan video GRWM (Get Ready With Me) sederhana, serta langkah untuk mendapat wajah yang bersih dan bersinar.

Di tengah memamerkan kulitnya yang cantik di acara tersebut dan di akun media sosialnya, aktris ini membagikan berbagai produk yang ia gunakan

Langkah pertama, aktris tersebut mengoleskan serum ke seluruh wajahnya dan memijatnya dengan lembut sesuai dengan jenis kulit mereka untuk menghapus riasan sebelum mencuci wajah dengan air.

Selena menggunakan air micellar untuk memastikan semua riasan terhapus, ia menggosokkannya ke seluruh wajahnya.

Kemudian langkah ketiga, bintang Monte Carlo itu menggunakan air micellar untuk membersihkan area halus di bawah mata, menghilangkan sisa produk di wajahnya.

Untuk langkah keempat, Gomez mengoleskan toner, menepuk-nepuknya dengan lembut menggunakan kapas rias.

Langkah selanjutnya termasuk minyak wajah, yang kemudian ia pijat ke seluruh wajahnya sebelum mengoleskan pelembap.

Langkah keenam termasuk penggunaan pelembab cair, yang terakhir, Selena Gomez menggunakan nourishing cream untuk kilau yang bercahaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore