09 April 2026, 04.10 WIB

Dalam Hal Asmara, 8 Hal Ini Punya Tempat Istimewa bagi Perempuan Menurut Psikologi

ilustrasi perempuan yang kuat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perempuan biasanya menghargai hal-hal yang memberikan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan secara emosional.

Menurut psikologi, hal-hal yang mereka hargai tidak selalu besar, tetapi sering terlihat dari tindakan-tindakan kecil, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan kepedulian sehari-hari.

Mengutip dari geediting.com pada Rabu (8/4), terdapat delapan hal yang paling dihargai perempuan dalam sebuah hubungan menurut psikologi.

1. Komunikasi efektif

Dalam dunia hubungan romantis, komunikasi merupakan pondasi utama yang tidak bisa ditawar.

Perempuan sangat menghargai percakapan yang terbuka dan jujur tanpa takut akan penghakiman dari pasangannya.

Aspek komunikasi ini bersifat dua arah, dimana mereka juga ingin mengetahui pikiran dan perasaan pasangan sebagai bentuk keterbukaan dalam hubungan.

Komunikasi yang baik tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang kemampuan mendengarkan secara aktif yang menunjukkan bahwa sudut pandang pasangan dihargai.

Dengan mendengarkan aktif, pasangan menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menghargai perspektif satu sama lain.

Meningkatkan kemampuan komunikasi menjadi langkah awal yang tepat untuk memperkuat ikatan dalam hubungan.

Menjadi terbuka, jujur, dan yang terpenting adalah hadir sepenuhnya saat berkomunikasi dengan pasangan.

2. Rasa hormat mendalam

Rasa hormat merupakan elemen krusial yang tidak boleh diabaikan dalam sebuah hubungan romantis.

Menghormati berarti menghargai pemikiran, perasaan, dan batasan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Pengakuan bahwa perspektif pasangan sama pentingnya dengan pandangan pribadi merupakan bentuk penghargaan yang tulus.

Dalam hubungan yang sehat, rasa hormat diprioritaskan bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat.

