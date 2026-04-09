Rutin Makan Stroberi Setiap Hari? Ini 5 Hal Baik yang Bakal Dirasakan Tubuh

JawaPos.com - Siapa yang bisa menolak nikmatnya buah stroberi yang merah merona ini?

Ternyata, jika rutin ngemil stroberi setiap hari, tubuh kamu akan mendapatkan berbagai asupan vitamin dan antioksidan.

Tidak hanya enak dan segar, kandungan serat pada stroberi bisa membuat tubuh selalu aktif dan fit.

Dilansir dari Real Simple, berikut ini manfaat menambahkan stroberi ke menu sarapan atau smoothies buat kesehatan tubuh.

1. Imunitas Tubuh Jadi Lebih Kuat

Stroberi memiliki kandungan yang kaya akan vitamin C, bahkan jumlahnya sering kali melebihi jeruk dalam porsi berat yang sama.

Vitamin C ini bekerja sebagai barisan pertahanan utama yang memproduksi sel darah putih untuk melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh.

Jika rutin makan stroberi, tubuh tidak mudah tumbang saat cuaca sedang tidak menentu atau saat banyak aktivitas.

2. Menjaga Kesehatan Jantung