7 Bahasa Tubuh Perempuan yang Diam-diam Menunjukkan Sedang Jatuh Cinta, Menurut Psikologi

JawaPos.Com - Perasaan suka atau jatuh cinta bagi seorang perempuan dominan untuk tidak diucapkan secara langsung.

Bukan tanpa alasan, tingginya gengsi dan rasa malu sering kali membuat banyak perempuan cenderung mengungkapkan perasaan suka lewat gerak-gerik halus.

Selain itu, perempuan yang sedang jatuh cinta juga sering kali mengisyaratkan lewat intonasi suara, atau cara mereka hadir di sekitar seseorang yang menarik perhatiannya.

Namun sayangnya, banyak pria gagal menangkap sinyal ini karena terlalu fokus pada kata-kata, padahal psikologi menunjukkan bahwa bahasa tubuh mencerminkan 55% dari komunikasi manusia, jauh lebih kuat daripada ucapan.

Dalam hubungan awal, perempuan biasanya berhati-hati. Mereka ingin memastikan apakah pria yang mereka sukai adalah sosok yang dapat dipercaya, bisa diajak berbicara dengan nyaman, dan tidak akan mempermalukan mereka jika ternyata perasaan itu tidak berbalas.

Di sinilah perilaku kecil menjadi petunjuk penting. Dilansir dari Geediting, inilah tujuh perilaku dan bahasa tubuh yang sering kali menunjukkan bahwa perempuan menyukai lawan jenisnya, menurut psikologi.

1. Ia Sering Mencari Kontak Mata Lebih Lama

Kontak mata adalah salah satu sinyal nonverbal paling kuat. Meskipun wanita pemalu mungkin cepat-cepat mengalihkan pandangan, biasanya ia akan melirik Anda lagi beberapa detik setelahnya.

Dalam psikologi sosial, wanita yang tertarik cenderung:

Menatap lebih lama dari biasanya

Tersenyum saat pandangan bertemu

Mengikuti gerak mata Anda ketika berbicara

Tatapan mata yang hangat adalah cara wanita menunjukkan rasa nyaman dan ketertarikan tanpa perlu berkata apa pun.

Bila ia menatap mata Anda dengan lembut atau tampak kesulitan menahan senyum saat memandang Anda, itu indikasi ia menyimpan rasa.