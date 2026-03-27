Sischa Widya Maharani
27 Maret 2026, 16.06 WIB

Comeback Solo, Taeyong NCT Akan Rilis Single pada April dan Album Penuh di Bulan Mei

Potret Taeyong saat mengadakan konser solonya yang bertajuk TY TRACK – REMASTERED. (X @NCTsmtown)

JawaPos.com - Kabar terbaru datang dari Taeyong leader dari NCT yang dikonfirmasi akan segera kembali sebagai solois.
 
Berdasarkan laporan media Korea di Daum, Taeyong akan merilis single digital baru pada bulan April. 
 
Bukan hanya itu saja, setelahnya ia juga dijadwalkan meluncurkan album penuh pertamanya pada bulan Mei.
 
Langkah ini cukup menarik perhatian, mengingat tren di industri kpop saat ini biasanya merilis lagu dari album sebagai pre-release sebelum album utama dirilis.
 
Namun, Taeyong memilih pendekatan berbeda. Single yang dirilis pada April bukan bagian dari pre-release melainkan lagu baru yang terpisah. 
 
Keputusan ini dinilai sebagai bentuk eksplorasi Taeyong untuk menampilkan warna musik yang lebih personal sebelum merilis album penuh.
 
Sebelumnya, Taeyong telah memulai karir solonya pada Juni 2023 dengan mini album SHALALA. 
 
Ia kemudian melanjutkan dengan mini album kedua TAP pada Februari tahun berikutnya. Hal ini semakin memperkuat posisinya sebagai solois.
 
Pada April 2024, leader NCT tersebut menjalani wajib militer dan telah menyelesaikan tugasnya pada Desember lalu. Comeback kali ini menjadi proyek besar pertamanya setelah menyelesaikan masa dinas.
 
Selama ini, Taeyong dikenal aktif tidak hanya bersama NCT tetapi juga unit NCT 127 serta grup proyek SuperM di bawah SM Entertainment.
 
Dengan pengalaman tersebut, ekspektasi terhadap album penuh pertamanya sebagai solois pun sangat tinggi. 
 
Banyak yang menantikan gebrakan baru yang akan ia tampilkan, baik dari segi konsep maupun musikalitas.
 
Comeback ini diprediksi akan menjadi salah satu rilisan solo paling dinanti di tahun ini khususnya bagi nctzen (sebutan fans NCT).
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
