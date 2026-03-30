Aulia Ramadhani
30 Maret 2026, 15.29 WIB

Telah Dinanti, Intip Jadwal RIlis Album RE:FLECT Milik Park Ji Hoon

JawaPos.com - Miliki suara indah, Park Ji Hoon kini siap comeback dengan album berjudul RE:FLECT.

Dikutip dari Soompi, Senin (30/3), ia juga telah membagikan jadwal promosi,yang semakin menarik antusiasme penggemar.

Pada 25 Maret tengah malam KST, Park Ji Hoon secara resmi mengumumkan tanggal dan detail untuk kembalinya yang telah lama ditunggu-tunggu sebagai penyanyi.

Nantinya pada 4 April, ia akan membagikan foto konsep yang kedua, kemudian 10 April ia merilis track list dari albumnya.

Telah dinanti penggemar, rencananya untuk MV dan albumnya akan dirilis pada 29 April pukul 06.00 PM mendatang.

Park Ji Hoon telah memiliki banyak penggemar di seluruh dunia setelah raih peringkat ke-2 di acara survival.

Park Ji Hoon akan kembali dengan album single pertamanya RE:FLECT pada 29 April pukul 6 sore KST, menandai perilisan album baru pertamanya sejak merilis Blank or Black tiga tahun lalu.

Ia  juga telah membuktikan aktingnya di drama Love Song for Illusion, yang membuat penggemar makin mengaguminya.

Park Ji Hoon diketahui meraih peringkat ke-2 secara keseluruhan di acara survival trainee Mnet Produce 101 Season 2 serta menjadi anggota grup proyek Wanna One.

Tak hanya itu, ia memulai kariernya sebagai penyanyi solo sambil mengejar karier akting melalui drama dan film setelah grup tersebut mengakhiri aktivitasnya.

Sang aktor menerima banyak cinta atas perannya sebagai Raja Danjong dalam film The King's Warden hingga meraih 9 juta penonton.

