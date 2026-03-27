One Piece Live-Action Direncanakan akan diproduksi hingga 12 Season

JawaPos.com – Rencana Netflix untuk mengembangkan serial live-action One Piece hingga 12 musim menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.

Dilansir dari laman What’s on Netflix pada Jum'at (27/3), Klaim tersebut beredar luas di media sosial dan memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan serial ini.

Namun, informasi tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya akurat dan berasal dari pernyataan lama yang bersifat harapan, bukan keputusan resmi.

Produser Marty Adelstein menyebut bahwa timnya berharap dapat mencapai 12 musim. Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh Becky Clements yang menjelaskan bahwa materi cerita dari manga sangat luas.

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak berarti adanya komitmen resmi dari Netflix untuk memproduksi 12 musim.

Produser hanya mengungkapkan ambisi besar dalam mengadaptasi karya Eiichiro Oda yang memiliki lebih dari seribu bab. Hingga kini, Netflix masih mengambil pendekatan bertahap dalam mengembangkan serial tersebut.

Fakta terbaru menunjukkan bahwa musim kedua telah tayang pada 10 Maret 2026 dan musim ketiga sedang dalam proses produksi.

Pemeran utama seperti Iñaki Godoy kembali memerankan karakter ikonik mereka dengan antusiasme tinggi dari penggemar. Popularitas serial ini terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Namun, rencana 12 musim dinilai sulit direalisasikan dalam industri televisi modern. Selain membutuhkan waktu produksi yang sangat panjang, faktor usia aktor dan kontrak jangka panjang menjadi tantangan besar.

Jika mengikuti pola rilis saat ini, serial tersebut berpotensi berlanjut hingga akhir 2030-an atau bahkan 2040-an.

Sebagai alternatif, banyak pihak menilai bahwa target enam hingga delapan musim lebih realistis untuk adaptasi ini.

Pendekatan tersebut dinilai cukup untuk mencakup sebagian besar cerita penting tanpa membebani produksi jangka panjang.