Risma Azzah Fatin
27 Maret 2026, 17.05 WIB

One Piece Live-Action Direncanakan akan diproduksi hingga 12 Season

Inaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy dalam One Piece Live-action (Instagram @onepiecenetflix)

JawaPos.com – Rencana Netflix untuk mengembangkan serial live-action One Piece hingga 12 musim menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.

Dilansir dari laman What’s on Netflix pada Jum'at (27/3), Klaim tersebut beredar luas di media sosial dan memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan serial ini.

Namun, informasi tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya akurat dan berasal dari pernyataan lama yang bersifat harapan, bukan keputusan resmi.

Produser Marty Adelstein menyebut bahwa timnya berharap dapat mencapai 12 musim. Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh Becky Clements yang menjelaskan bahwa materi cerita dari manga sangat luas.

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak berarti adanya komitmen resmi dari Netflix untuk memproduksi 12 musim.

Produser hanya mengungkapkan ambisi besar dalam mengadaptasi karya Eiichiro Oda yang memiliki lebih dari seribu bab. Hingga kini, Netflix masih mengambil pendekatan bertahap dalam mengembangkan serial tersebut.

Fakta terbaru menunjukkan bahwa musim kedua telah tayang pada 10 Maret 2026 dan musim ketiga sedang dalam proses produksi.

Pemeran utama seperti Iñaki Godoy kembali memerankan karakter ikonik mereka dengan antusiasme tinggi dari penggemar. Popularitas serial ini terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Namun, rencana 12 musim dinilai sulit direalisasikan dalam industri televisi modern. Selain membutuhkan waktu produksi yang sangat panjang, faktor usia aktor dan kontrak jangka panjang menjadi tantangan besar.

Jika mengikuti pola rilis saat ini, serial tersebut berpotensi berlanjut hingga akhir 2030-an atau bahkan 2040-an.

Sebagai alternatif, banyak pihak menilai bahwa target enam hingga delapan musim lebih realistis untuk adaptasi ini.

Pendekatan tersebut dinilai cukup untuk mencakup sebagian besar cerita penting tanpa membebani produksi jangka panjang.

Untuk saat ini, penggemar disarankan menikmati perkembangan serial ini secara bertahap sambil menunggu keputusan resmi dari Netflix.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
One Piece Live-Action Dinilai Baru Mencapai 13 Persen dari Keseluruhan Alur Cerita - Image
Entertainment

One Piece Live-Action Dinilai Baru Mencapai 13 Persen dari Keseluruhan Alur Cerita

18 Maret 2026, 08.52 WIB

Live-Action One Piece Dinilai Baru Mencapai 13 Persen dari Keseluruhan Alur Cerita - Image
Entertainment

Live-Action One Piece Dinilai Baru Mencapai 13 Persen dari Keseluruhan Alur Cerita

18 Maret 2026, 06.39 WIB

5 Alasan Serial Live-Action One Piece Dinilai sebagai Adaptasi Manga Terbaik - Image
Music & Movie

5 Alasan Serial Live-Action One Piece Dinilai sebagai Adaptasi Manga Terbaik

17 Maret 2026, 18.25 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

