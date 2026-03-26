Ada Diskon Tarif Tol 30 Persen, Pemudik Diminta Bijak Atur Perjalanan Arus Balik agar Tidak Macet

JawaPos.com - Operasi Ketupat 2026 telah berakhir. Seiring dengan itu, pemerintah memberlakukan diskon tarif tol 30 persen pada periode arus balik lebaran 2026, tepatnya 26-27 Maret. Potongan harga ini diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat agar bisa mengatur waktu perjalanan kembali ke DKI Jakarta dan sekitarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau kondisi lalu lintas terkini di jalur arus balik. Pengamatan dari Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) menunjukan lalu lintas berjalan terkendali.

Dalam paparannya, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A.Purwantono menyampaikan kepada para pejabat terkait kondisi lalu lintas periode H-10 sampai dengan H+3 Lebaran atau 11-25 Maret 2026. Laporan tersebut mencakup volume lalu lintas selama arus mudik dan balik, indikator penentuan rekayasa lalu lintas, pengelolaan rest area, pengoperasian jalur fungsional, hingga pemanfaatan teknologi terintegrasi di JMTC yang dapat diakses masyarakat melalui Aplikasi Travoy.

“Puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 lalu mencapai 270 ribu yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah. Pengendalian puncak arus balik tahap pertama yang kita telah lalui pada 24 Maret 2026 kemarin juga berjalan baik," kata Rivan, Kamis (26/3).

"Ke depan, fokus utamanya adalah mengantisipasi puncak arus balik pada 28-29 Maret 2026. Kami kembali mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26-27 Maret serta menggunakan aplikasi Travoy untuk merencanakan perjalanan dengan lebih baik lagi,” imbuhnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan laporan digital interaktif bersama petugas di lapangan di antaranya petugas Jasa Marga Siaga Operasional Idulfitri 1447H/2026 di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung dan Rest Area 389B Jalan Tol Batang-Semarang, GT Cikampek-Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dan GT Prambanan Jalan Tol Jogja-Solo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan, pemantauan akan terus dilakukan oleh petugas. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai dasar penerapan rekayasa seperti contraflow dan one waynberbasis indikator volume per capacity ratio (VCR).

“Kami mengimbau masyarakat yang belum kembali agar dapat memanfaatkan sisa waktu perjalanan sehingga puncak arus balik dapat terurai. Keselamatan tetap menjadi prioritas, oleh karena itu pengendara diminta tidak memaksakan diri apabila lelah dan segera beristirahat di rest area untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas,” kata Sigit.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menilai positif jalannya arus mudik dan balik lebaran 2026. Sebab, arus kendaraan berhasil dikendalikan.

“Alhamdulillah arus mudik berjalan dengan baik meskipun terjadi kenaikan yang cukup tinggi mencapai 270 ribu pada arus mudik. Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja keras luar biasa, keberhasilan ini tidak lepas dari langkah antisipatif, respons cepat, serta dukungan sistem monitoring berbasis data secara real time,” ujar Pratikno.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta kepada masyarakat agar memanfaatkan diskon tarif tol. Sehingga, perjalanan dapat disesuaikan agar tidak terjadi penumpukan di jalan raya.

“Terima kasih kepada masyarakat dalam pelaksanaan angkutan mudik dan balik yang senantiasa mematuhi arahan petugas di lapangan hingga tingkat kecelakaan menurun, harapan kami angka kecelakaan dan fatalitas terus menurun. Kami mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan Work From Anywhere (WFA) maupun diskon tarif tol sehingga bisa mengurangi kepadatan saat puncak arus balik,” pungkas Dudy.