Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Catat, 2,3 Juta Kendaraan Sudah Masuk Jakarta

JawaPos.com - Sebanyak 2,3 juta kendaraan sudah masuk Jakarta pada masa arus balik Lebaran 2026 hingga Jumat (27/3). Ihwal adanya hal ini dikatakan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono.

"Dari data yang dimiliki oleh Jasa Marga sampai dengan pagi tadi pukul 06.00 WIB, sudah memasuki Jakarta kendaraan sebesar 2,3 juta. Artinya, sudah 69 persen,” kata Rivan A. Purwantono, di Posko Command Center Korlantas Polri KM 29 Tol Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilansir dari Antara, Jumat (27/3).

Ia mengatakan dalam arus balik ini, rekayasa lalu lintas one way diberlakukan dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang kembali ke Jakarta.

"Terutama melihat dari prediksi yang persis sama. Contoh di tanggal 24, 25, dan kemarin 26 trennya persis sama. Jadi, dari 206 ribu, 192 ribu, diprediksikan nanti adalah hari ini 183 ribu, baru naik lagi 200 dan sampai 250 diperkirakan di hari Minggu (29/3),” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa rest area yang menyebabkan kepadatan lalu lintas, terutama rest area KM 229, KM 208, dan KM 164.

Guna mengatasinya, Jasa Marga akan memberlakukan opsional buka tutup rest area. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan rest area sebelum-sebelumnya.