Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Jaktim Melonjak 60% Selama Arus Mudik 2026

JawaPos.com - Pengelola Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur melaporkan lonjakan signifikan pada puncak arus mudik Angkutan Lebaran 2026.

Pada arus mudik tahun ini, jumlah penumpangyang berangkat dari terminal tersebut naik lebih dari 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kami mencatat keberangkatan di arus mudik di tahun ini meningkat dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain di Jakarta, Minggu (30/3).

Ia menjelaskan, pada 2025 puncak arus mudik terjadi pada H-3 Lebaran dengan jumlah keberangkatan sebanyak 3.224 penumpang.

Sementara pada tahun ini, puncak juga terjadi di H-3, namun jumlahnya melonjak menjadi 5.332 pemudik.

Di sisi lain, arus balik tahun ini mencapai puncaknya pada H+3 dengan jumlah kedatangan penumpang sebanyak 7.114 orang.

Meski demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan puncak arus balik 2025 yang mencapai 12.169 penumpang.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, bus dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera terus berdatangan membawa penumpang.

Untuk rute di Pulau Jawa, penumpang didominasi dari Surabaya, Malang, Yogyakarta, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Wonosobo, Cilacap, serta wilayah Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur.