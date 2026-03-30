Nanda Prayoga
30 Maret 2026, 19.40 WIB

Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Jaktim Melonjak 60% Selama Arus Mudik 2026

Calon penumpang menunggu keberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu (18/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Calon penumpang menunggu keberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu (18/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pengelola Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur melaporkan lonjakan signifikan pada puncak arus mudik Angkutan Lebaran 2026.

Pada arus mudik tahun ini, jumlah penumpangyang berangkat dari terminal tersebut naik lebih dari 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kami mencatat keberangkatan di arus mudik di tahun ini meningkat dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain di Jakarta, Minggu (30/3).

Ia menjelaskan, pada 2025 puncak arus mudik terjadi pada H-3 Lebaran dengan jumlah keberangkatan sebanyak 3.224 penumpang.

Sementara pada tahun ini, puncak juga terjadi di H-3, namun jumlahnya melonjak menjadi 5.332 pemudik.

Di sisi lain, arus balik tahun ini mencapai puncaknya pada H+3 dengan jumlah kedatangan penumpang sebanyak 7.114 orang.

Meski demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan puncak arus balik 2025 yang mencapai 12.169 penumpang.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, bus dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera terus berdatangan membawa penumpang.

Untuk rute di Pulau Jawa, penumpang didominasi dari Surabaya, Malang, Yogyakarta, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Wonosobo, Cilacap, serta wilayah Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur.

"Kalau dari Sumatera terbanyak yaitu Padang, Palembang, Bengkulu, dan Lampung," katanya.

Artikel Terkait
Operasi Ketupat 2026 Ditutup, Pemudik Beri Apresiasi Akui Arus Balik Lebaran 2026 Lebih Lancar  - Image
Berita Daerah

Operasi Ketupat 2026 Ditutup, Pemudik Beri Apresiasi Akui Arus Balik Lebaran 2026 Lebih Lancar 

30 Maret 2026, 18.55 WIB

Arus Balik Lebaran 2026: 2,9 Juta Kendaraan Kembali ke Jakarta, Rekayasa One Way Resmi Berakhir - Image
Jabodetabek

Arus Balik Lebaran 2026: 2,9 Juta Kendaraan Kembali ke Jakarta, Rekayasa One Way Resmi Berakhir

30 Maret 2026, 18.42 WIB

Arus Balik Lebaran 2026 Terkendali, Kakorlantas Polri Irjen Agus Hentikan One Way Lokal di Tol Trans Jawa - Image
Nasional

Arus Balik Lebaran 2026 Terkendali, Kakorlantas Polri Irjen Agus Hentikan One Way Lokal di Tol Trans Jawa

30 Maret 2026, 15.14 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

