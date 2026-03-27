Arus Balik Lebaran 2026: 171 Ribu Kendaraan Serbu Jakarta, Transaksi GT Cikunir Melonjak 195%

JawaPos.com – Gelombang arus balik libur Idul Fitri 1447 H/2026 M masih menunjukkan tren peningkatan signifikan.

Hingga Kamis (26/3), tercatat sebanyak 171.651 kendaraan telah kembali memasuki wilayah Jabodetabek melalui berbagai gerbang tol utama.

Angka ini melonjak 18,58% dibandingkan volume lalu lintas normal yang biasanya hanya berkisar di angka 144.754 kendaraan.

Kenaikan drastis ini mengindikasikan puncak pergerakan masyarakat yang mulai kembali beraktivitas di ibu kota.

Peningkatan volume kendaraan paling mencolok terjadi di Gerbang Tol (GT) Cikunir 6.

"Volume lalu lintas transaksi di GT Cikunir 6 arah Jakarta mengalami kenaikan Signifikan, tercatat sebanyak 18.520 kendaraan melintas atau meningkat sebanyak 195,80% terhadap lalu lintas transaksi normal sebanyak 6.261 kendaraan," ujar Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, Jumat (27/3).

Selain Cikunir, tiga gerbang tol utama lainnya juga melaporkan kenaikan volume:

- GT Halim: 65.566 kendaraan (naik 12,38%)

- GT Ciawi 2: 39.087 kendaraan (naik 16,32%)

- GT Cikupa: 48.478 kendaraan (naik 4,15%)

Arus Balik dari Jawa Barat Menuju Jakarta Kondisi serupa terjadi di wilayah Jawa Barat. Arus balik dari arah Bandung dan Rancaekek menuju Jakarta terpantau padat dengan total 69.866 kendaraan yang melintas, atau naik sekitar 21,90% dari kondisi normal.

"Terpantau sebanyak 39.213 kendaraan melaju menuju Jakarta atau Bandung dan sekitarnya melalui GT Cileunyi. Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut naik sebesar 37,56% dari lalin normal yaitu sebanyak 28.506 kendaraan," katanya.