Ryandi Zahdomo
27 Maret 2026, 23.04 WIB

Arus Balik Lebaran 2026: 3 Juta Kendaraan Padati Tol se-Indonesia, Diskon 30% Masih Berlaku

Suasana lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026). (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)

JawaPos.com - Volume kendaraan di berbagai ruas tol se-indonesia mengalami lonjakan signifikan selama periode mudik dan balik Lebaran 1447 H.

Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) mencatat lebih dari 3 juta kendaraan melintas di jalur-jalur tol strategis mulai dari Sumatera hingga Sulawesi.

Lonjakan tertinggi terjadi di ruas tol baru penghubung Solo-Yogyakarta segmen Kartasura-Prambanan, yang mencatatkan kenaikan volume lalu lintas hingga dua kali lipat dibandingkan hari biasa.

Berdasarkan data periode H-10 hingga H+5 Lebaran (11-26 Maret 2026), total volume lalu lintas di Ruas Tol Regional Nusantara mencapai 3.085.186 kendaraan.

Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,82% dibandingkan kondisi normal yang biasanya berada di angka 2.915.592 kendaraan.

"Secara keseluruhan, total volume lalin di ruas tol Regional Nusantara sebanyak 3.085.186 kendaraan, meningkat sebesar 5,82% dibanding normal yaitu 2.915.592 kendaraan," ujar Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division Tyas Pramoda Wardhani Jumat (27/3).

Ruas tol di wilayah Jawa Tengah menuju Yogyakarta menjadi primadona baru. Tercatat sebanyak 427.023 kendaraan melintas di segmen Kartasura–Prambanan, atau melonjak 101,26% dari volume normal.

Tak hanya di Jawa, antusiasme pemudik juga terlihat di wilayah lain:

- Tol Balikpapan–Samarinda: Ada kenaikan 48,76% dengan total 247.573 kendaraan.

- Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi: Tercatat 299.544 kendaraan melintas, naik 24,14%. Menariknya, pergerakan dari dan menuju Bandara Kualanamu juga naik signifikan di atas 20%.

- Tol Manado–Bitung: Melayani 110.230 kendaraan, meningkat 4,88% dari beban lalu lintas normal.

Diskon Tarif Tol 30% Masih Berlaku

Sebagai strategi mengurai kepadatan arus balik, Jasa Marga memberikan insentif khusus berupa potongan harga bagi pengguna jalan.

Diskon tarif tol sebesar 30% tersedia di Ruas Tol Belmera dan MKTT hingga hari ini, 27 Maret 2026, pukul 24.00 WIB.

