Antara
29 Maret 2026, 23.53 WIB

Meski Konflik di Timur Tengah Masih Memanas, Menhaj Sebut Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Masih Sesuai Jadwal

Menhaj RI, Mochamad Irfan Yusuf. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pemberangkatan jamaah calon haji pada musim haji 2026, masih sesuai dengan jadwal yang sudah disusun sebelumnya.

"Terkait pemberangkatan jamaah calon haji sampai saat ini belum ada perubahan, masih tetap tanggal 21 April 2026 jamaah calon haji masuk asrama haji, kemudian pada 22 April berangkat," kata Mochamad Irfan Yusuf, dilansir dari Antara, Minggu(29/3).

Ia mengungkapkan Kementerian Haji dan Umrah sudah membuat persiapan dan tinggal menunggu hari pemberangkatan. Hal tersebut sama seperti orang yang menyelenggarakan pernikahan dengan menyiapkan untuk proses tersebut seperti membayar gedung, katering, seragam, dan sebagainya.

"Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan jamaah calon haji," kata dia.

Pihaknya juga terus memantau konflik di Timur Tengah. Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga nantinya proses haji bisa berjalan dengan baik.

"Mudah-mudahan pertikaian di Timur Tengah bisa segera menurun dan kami berharap mereka yang berseteru di sana menghormati proses haji umat Islam dari seluruh dunia," ujar dia.

Gus Irfan, sapaan akrabnya, juga ingin konflik tersebut bisa reda sehingga nantinya umat Muslim bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang.

"Dengan menghormati itu mereka akan menurunkan tensi konflik sehingga umat Islam bisa melaksanakan haji dengan tenang dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Kementerian Haji dan Umrah juga berkomitmen penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus mencerminkan pelayanan publik yang lancar, bersih, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Dalam pengelolaan haji, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp18 triliun, sehingga pemerintah pun mengutamakan pentingnya aspek akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran.

Kementerian Haji dan Umrah juga melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri dalam pengawasan pengadaan serta tata kelola keuangan dalam musim haji 2026.

Artikel Terkait
Persiapan Operasional Haji capai 100 Persen, Menhaj Gus Irfan Tegaskan Jadwal Tetap On the Track - Image
Nasional

Persiapan Operasional Haji capai 100 Persen, Menhaj Gus Irfan Tegaskan Jadwal Tetap On the Track

29 Maret 2026, 03.20 WIB

Menhaj Irfan Yusuf Ingatkan Calon Jamaah Persiapkan Mental dan Fisik Jelang Pelaksanaan Haji 2026 - Image
Haji

Menhaj Irfan Yusuf Ingatkan Calon Jamaah Persiapkan Mental dan Fisik Jelang Pelaksanaan Haji 2026

11 Februari 2026, 21.44 WIB

Menhaj Irfan Yusuf Resmi Kenalkan Beras Haji Nusantara, jadi Konsumsi Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci - Image
Haji

Menhaj Irfan Yusuf Resmi Kenalkan Beras Haji Nusantara, jadi Konsumsi Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci

10 Februari 2026, 21.18 WIB

Terpopuler

1

Ramalan Shio Monyet dan Ayam Besok Senin 30 Maret 2026: Ada Hoki Asmara yang Muncul Hari Ini

2

Hari Keberuntungan 12 Zodiak Sepekan 30 Maret - 5 April 2026, Taurus dan Leo Panen Peluang!

3

Tak Boleh Sembarangan Bicara, Kenali 7 Weton yang Lahir dengan Keistimewaan Spiritual Idu Geni

4

Bikin Haru! 14 Tahun Bersama, RM Sebut Ini Alasan BTS Tetap Solid

5

Lisa BLACKPINK Berulang Tahun ke-29, Rekannya Jisoo, Jennie, dan Rosé Turut Mengucapkan

6

4 Weton yang Nasibnya Bakal Berubah Mulai Tahun 2026, Rezeki Datang Lebih Banyak Bikin Cepat Kaya

7

Rahasia Energi 30 Maret Terungkap: 5 Zodiak Ini Hadapi Perubahan Besar dalam Hidup Anda

8

Ramalan Shio Kuda dan Kambing Besok Senin 30 Maret 2026: Ada Hoki Keharmonisan Keluarga Hari Ini

9

Waspada 'Bom Waktu' Sosial! DPRD DKI Jakarta Ingatkan Bahaya Arus Pendatang Pasca Mudik 2026

10

Ramalan Shio Naga dan Ular Besok Senin 30 Maret 2026: Beruntung Hoki Berlimpah Hari Ini

