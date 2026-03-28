Muhammad Ridwan
29 Maret 2026, 03.20 WIB

Persiapan Operasional Haji capai 100 Persen, Menhaj Gus Irfan Tegaskan Jadwal Tetap On the Track

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, menegaskan persiapan operasional pemberangkatan jamaah haji tahun 1447 H/2026 M berjalan sesuai rencana. (istimewa)

JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, menegaskan persiapan operasional pemberangkatan jamaah haji tahun 1447 H/2026 M berjalan sesuai rencana (on the track). Bahkan, telah mencapai progres hampir 100 persen. 

Hal tersebut disampaikan dalam acara pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Jumat (27/3).

Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi potret pelayanan publik yang lancar, bersih, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Mengingat, Jawa Timur merupakan provinsi dengan kuota jemaah haji terbesar di Indonesia, perannya dinilai sangat strategis sebagai barometer keberhasilan nasional.

"Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif," kata Gus Irfan dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3).

Menyikapi besarnya ekosistem keuangan haji yang mencapai angka Rp 18 triliun, ia menyatakan bahwa aspek akuntabilitas menjadi harga mati. Untuk menjamin hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian dalam mengawal proses pengadaan dan tata kelola anggaran.

"Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jamaah," tegasnya.

Langkah-langkah strategis ini, lanjut Gus Irfan, merupakan bentuk implementasi langsung dari arahan Presiden RI untuk menghadirkan pelayanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kanwil Kemenhaj Jawa Timur atas dedikasi mereka dalam tahap persiapan ini.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu, memberikan yang terbaik demi jamaah haji Indonesia," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
