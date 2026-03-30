Muhammad Ridwan
30 Maret 2026, 18.02 WIB

Kemlu RI Benarkan Satu Prajurit TNI Gugur dalam Serangan Israel di Lebanon

Serangan Israel ke Lebanon menyerang markas Hizbullah. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) membenarkan gugurnya satu prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon.

Kabar duka ini disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah.

Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menyampaikan, insiden tersebut terjadi saat kontingen Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menjalankan tugasnya di wilayah rawan konflik.

“Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya satu personel pemelihara perdamaian Indonesia dan tiga personel lainnya terluka saat bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), setelah serangan artileri tidak langsung mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr," kata Yvonne Mewengkang dalam keterangan tertulis, Senin (30/3).

Insiden tersebut terjadi di tengah laporan meningkatnya saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon selatan, yang memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih luas di kawasan tersebut.

Pemerintah Indonesia secara tegas mengecam serangan yang mengakibatkan jatuhnya korban dari pasukan penjaga perdamaian.

Indonesia juga mendesak adanya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan atas insiden tersebut.

“Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan," tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas mulia demi menjaga perdamaian dunia.

“Indonesia sangat berduka atas kehilangan ini. Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada personel yang gugur atas dedikasi dan pengabdiannya bagi perdamaian dan keamanan internasional," ujarnya.

Selain itu, perhatian juga diberikan kepada tiga korban luka yang saat ini tengah mendapatkan perawatan medis.

Pemerintah memastikan memberikan dukungan penuh bagi para korban dan keluarganya.

“Indonesia bekerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan repatriasi jenazah dilakukan segera, serta memberikan perawatan medis terbaik bagi yang terluka,” tuturnya.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
570 Tewas Warga Sipil Tewas Akibat Serangan Israel di Lebanon - Image
Internasional

570 Tewas Warga Sipil Tewas Akibat Serangan Israel di Lebanon

11 Maret 2026, 19.28 WIB

Pendeta Katolik Maronit Tewas dalam Serangan Tank Israel di Desa Perbatasan Lebanon - Image
Internasional

Pendeta Katolik Maronit Tewas dalam Serangan Tank Israel di Desa Perbatasan Lebanon

11 Maret 2026, 17.59 WIB

Serangan Terbaru Israel ke Lebanon Tewaskan Kepala Intelijen Hizbullah, Konflik Meluas - Image
Internasional

Serangan Terbaru Israel ke Lebanon Tewaskan Kepala Intelijen Hizbullah, Konflik Meluas

03 Maret 2026, 20.04 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

