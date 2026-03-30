Muhammad Ridwan
31 Maret 2026, 01.26 WIB

Pemerintah Beri Penghormatan Tertinggi Praka Farizal Rhomadhon, Anggota TNI yang Gugur di Lebanon

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan, pemerintah RI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI di Lebanon. (Setpres)

JawaPos.com-Pemerintah memberikan penghormatan tertinggi kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur atas dedikasi dan pengabdian dalam misi perdamaian dan keamanan internasional United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. 

Prajurit yang gugur tersebut bernama Praka Farizal Rhomadhon, menjabat sebagai Taban Provost 1 Ru Provost Kompi Markas (Kima) Yonif 113/JS, akibat serangan Israel di Lebanon Selatan. Serangan itu juga menyebabkan tiga anggota TNI lainnya terluka. 

“Kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit kita yang gugur,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di sela-sela mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, Senin (30/3). 

Sugiono mengatakan, prajurit TNI yang gugur dan terluka, telah mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui profesionalisme tinggi dalam misi perdamaian dunia.

“Memberikan yang terbaik bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia,” tegasnya. 

Terkait dengan pemulangan jenazah prajurit yang gugur, Sugiono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemulangan berlangsung cepat ke tanah air. Ia juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut untuk terus memantau kondisi seluruh personel. 

“Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit-prajurit kita kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk pemulasaraan jenazahnya,” ujarnya. 

Pemerintah Indonesia mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden serangan tersebut, melalui jalur perundingan diplomasi untuk menurunkan intensitas ketegangan dan konflik guna mencegah kekerasan kembali terjadi. 

“Meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi,” pungkas Sugiono. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Artikel Terkait
Sampaikan Bela Sungkawa, Menlu Pastikan Jenazah Personel TNI yang Gugur di Lebanon Dipulangkan ke Tanah Air - Image
Nasional

Sampaikan Bela Sungkawa, Menlu Pastikan Jenazah Personel TNI yang Gugur di Lebanon Dipulangkan ke Tanah Air

31 Maret 2026, 03.19 WIB

Profil Praka Farizal Rhomadhon Gugur di Lebanon, Tinggalkan Istri dan Anak Yang Masih Balita - Image
Nasional

Profil Praka Farizal Rhomadhon Gugur di Lebanon, Tinggalkan Istri dan Anak Yang Masih Balita

31 Maret 2026, 01.25 WIB

TNI Gugur di Lebanon, Sekjen PBB Kecam Keras Serangan ke Pasukan UNIFIL - Image
Internasional

TNI Gugur di Lebanon, Sekjen PBB Kecam Keras Serangan ke Pasukan UNIFIL

31 Maret 2026, 00.58 WIB

Terpopuler

1

Jadwal Shalat Wilayah Sleman Selasa 31 Maret 2026

2

Takdirnya Menjadi Kaya, 6 Shio Ini Tak Bisa Menghindari Rezeki dari Langit

3

Jadwal Shalat Wilayah Tegal Selasa 31 Maret 2026

4

Rezeki Tak Bakal Lari, 7 Shio Ini Punya Otak Cerdas dalam Hal Mencari Uang

5

Dua Mobil di Tangerang Selatan Terlibat Kecelakaan, Ini Penyebabnya!

6

Jadwal Shalat Wilayah Surabaya Selasa 31 Maret 2026

7

125 Tahun Hadir Menjadi Teman Finansial Masyarakat, PT Pegadaian Resmi Ekspansi Internasional ke Timor Leste

8

8 Kebiasaan Ini Bikin Orang Cerdas Tak Dapat Mencapai Potensi Maksimalnya, Psikologi Ungkapkan Hal Ini

9

Jadwal Shalat Wilayah Surakarta Selasa 31 Maret 2026

10

Dalam Pidato Kemenangannya di iHeart Awards 2026, Taylor Swift Ungkap Terima Kasih kepada Travis Kelce

