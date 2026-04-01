Telan Anggaran Rp 7,2 Triliun, Tambak Udang Waingapu Bakal Jadi yang Tercanggih dan Ramah Lingkungan di NTT, Cek Progresnya

JawaPos.com-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memacu proyek ambisius Tambak Udang Terintegrasi Waingapu (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Nusa Tenggara Timur. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi model budidaya udang modern yang ramah lingkungan dengan nilai investasi mencapai Rp 7,2 triliun.

Proyek ini berlokasi di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Sumba Timur. Selain produksi, proyek ini menjaga kelestarian ekosistem laut NTT melalui teknologi limbah yang canggih.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menuturkan bahwa pihaknya mengadopsi praktik terbaik dunia internasional. Hal itu bertujuan agar teknologi yang digunakan ramah lingkungan.

"Berbagai benchmark kami pelajari, kelebihannya kami ambil, kelemahannya kami tinggalkan.Intake air laut diarahkan ke pompa reservoir, lalu ke tandon, sebelum masuk ke petakan tambak," ujarnya, Rabu (1/4).