Ryandi Zahdomo
02 April 2026, 04.00 WIB

Telan Anggaran Rp 7,2 Triliun, Tambak Udang Waingapu Bakal Jadi yang Tercanggih dan Ramah Lingkungan di NTT, Cek Progresnya

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu(kiri). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu(kiri). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

 

 

JawaPos.com-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memacu proyek ambisius Tambak Udang Terintegrasi Waingapu (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Nusa Tenggara Timur. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi model budidaya udang modern yang ramah lingkungan dengan nilai investasi mencapai Rp 7,2 triliun.

Proyek ini berlokasi di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Sumba Timur. Selain produksi, proyek ini menjaga kelestarian ekosistem laut NTT melalui teknologi limbah yang canggih.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menuturkan bahwa pihaknya mengadopsi praktik terbaik dunia internasional. Hal itu bertujuan agar teknologi yang digunakan ramah lingkungan.

"Berbagai benchmark kami pelajari, kelebihannya kami ambil, kelemahannya kami tinggalkan.Intake air laut diarahkan ke pompa reservoir, lalu ke tandon, sebelum masuk ke petakan tambak," ujarnya, Rabu (1/4).

Salah satu poin krusial dari proyek ini adalah keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) seluas 60 hektare. Fasilitas ini memastikan sisa produksi tidak merusak terumbu karang dan biota laut di sekitarnya.

