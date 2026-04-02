Antara
02 April 2026, 15.08 WIB

Waspada! BMKG Memprakirakan Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia pada Kamis

ILUSTRASI Hujan lebat. (JAWAPOS)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, pada Kamis (2/4), akan terjadi potensi hujan lebat-sangat lebat di beberapa daerah d Indonesia. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat tersebut.

"Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat," kata Prakirawan BMKG Yuyun Wulandari, dilansir dari Antara.

Secara rinci, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

Potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah barat diprakirakan terjadi di Kota Bandung dan Tanjung Selor, hujan ringan berpotensi turun di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Samarinda.

"Cuaca berawan tebal di wilayah barat diperkirakan menyelimuti Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, dan Pontianak, serta terdapat potensi udara kabur di wilayah Palembang," ujarnya.

Untuk bagian timur Indonesia, ia mengingatkan tentang hujan dengan intensitas sedang patut diwaspadai karena berpotensi mengguyur Makassar dan Mamuju.

Potensi hujan ringan diprakirakan terjadi di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Gorontalo, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke.

Untuk potensi cuaca berawan hingga berawan tebal diprakirakan menyelimuti Kupang, Manado, Ternate, Ambon, dan Jayapura, sedangkan potensi asap atau kabut di Sorong.

BMKG mengingatkan bahwa informasi tersebut gambaran umum atas prakiraan cuaca yang terjadi pada Kamis ini, sedangkan masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan diperbaharui setiap saat melalui laman web bmkg.go.id, serta aplikasi dan media sosial Info BMKG.

Editor: Kuswandi
