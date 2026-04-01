01 April 2026, 23.04 WIB

Suka Tenang saat Mendengar Suara Hujan? Itu Tandanya Kamu Punya 7 Ciri Kepribadian Ini

JawaPos.com - Hujan yang turun perlahan dengan suara rintiknya kerap menghadirkan suasana damai, seakan menjadi irama alami yang menenangkan hati.

Tidak sedikit orang yang memandang bunyi hujan bukan sekadar gejala alam, tetapi juga sebagai sumber ketenteraman batin.

Mungkin muncul pertanyaan, mengapa ada sebagian orang yang begitu menikmati suara hujan hingga merasa rileks dan nyaman?

Ternyata, ketertarikan tersebut sering berkaitan dengan karakter pribadi yang khas. Mengacu pada ulasan Geediting, terdapat beberapa ciri kepribadian yang umumnya dimiliki oleh mereka yang merasakan ketenangan saat mendengar hujan.

1. Memiliki Kreativitas Tinggi

Suara hujan seringkali menjadi inspirasi bagi para seniman, penulis, dan musisi. Suasana yang tenang dan syahdu mampu merangsang imajinasi dan kreativitas mereka.

Orang-orang yang merasa tenang saat mendengar suara hujan cenderung memiliki imajinasi yang kaya dan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan.

2. Menyukai Kesendirian

Suara hujan menciptakan suasana yang nyaman untuk merenung dan menikmati waktu sendirian. Orang-orang yang merasa tenang saat mendengar suara hujan biasanya menikmati kesendirian dan menggunakan waktu tersebut untuk introspeksi atau melakukan aktivitas yang mereka sukai.

3. Cenderung Berpikir Mendalam

Suasana hujan yang tenang dan syahdu menciptakan kondisi yang ideal untuk berpikir mendalam. Orang-orang yang merasa tenang saat mendengar suara hujan cenderung memiliki kemampuan untuk merenungkan berbagai hal dan menganalisis situasi dengan lebih baik.

4. Memiliki Empati Tinggi

Suara hujan seringkali dikaitkan dengan perasaan melankolis dan introspeksi. Orang-orang yang merasa tenang saat mendengar suara hujan cenderung memiliki empati yang tinggi dan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain.

