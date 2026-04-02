HomeNasional
Nanda Prayoga
02 April 2026, 17.54 WIB

Air Laut Tiba-Tiba Surut di Basaan Pasca Gempa 7,6, Warga Mulai Berjaga

 

Kondisi air laut yang surut drastis di kawasan pesisir Basaan, Kabupaten Minahasa Tenggara. (Manado Post)

JawaPos.com - Setelah gempa bumi bermagnitudo 7,6 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Kamis pagi (2/4), fenomena surutnya air laut secara tidak wajar dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan pesisir.

Seperti dilansir dadi Manado Post (Jawa Pos Group) dari unggahan di media sosial milik Barry South, seorang warga Basaan, memperlihatkan kondisi air laut yang mengalami penyusutan drastis di area pantai.

Peristiwa ini terlihat jelas di pesisir Basaan, yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), di mana perubahan permukaan air laut terjadi dengan cepat.

Warga setempat tampak berkumpul di sekitar pantai untuk mengamati situasi yang tidak biasa tersebut.

Meski begitu, kesadaran akan potensi risiko juga mulai meningkat, dengan masyarakat yang bersiaga mengantisipasi kemungkinan terburuk.

“Kami berharap situasi ini tetap aman, tapi warga sudah mulai berjaga-jaga,” ujar salah satu warga dalam unggahan tersebut.

 

