Tazkia Royyan Hikmatiar
02 April 2026, 14.57 WIB

Tsunami Terdeteksi Terjadi di Halmahera Barat dan Bitung akibat Gempa M 7,5

 
Ilustrasi gelombang tsunami (Dok. Hindustantimes)
JawaPos.com - Tsunami terdeteksi terjadi wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, dan Kota Bitung, Sulawesi Utara, setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5–7,6 mengguncang kawasan tersebut pada Kamis pagi. Gelombang tsunami tercatat dengan ketinggian yakni 0,3 meter di Halmahera Barat dan 0,2 meter di Bitung.

Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun resmi mereka di platform X.

“Pemutakhiran tsunami akibat gempabumi M 7,6. Telah terdeteksi tsunami di Halmahera Barat pukul 07.08 WITA setinggi 0,3 m, Bitung pukul 07.15 WITA setinggi 0,2 m," tulis akun tersebut, Kamis (2/3).

Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara sekitar pukul 06.48 WITA. Guncangan kuat tersebut memicu peringatan dini tsunami di sejumlah daerah di kedua provinsi.

BMKG menetapkan beberapa wilayah berstatus siaga tsunami, di antaranya Ternate, Halmahera, dan Tidore di Maluku Utara. Sementara di Sulawesi Utara, status siaga mencakup Kota Bitung, Minahasa bagian selatan, Minahasa Selatan, serta Minahasa Utara.

Selain itu, sejumlah wilayah lain berada pada status waspada, seperti Kepulauan Sangihe, bagian utara Minahasa Utara, dan wilayah selatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado, Muhammad Zulkifli, mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

“Masyarakat perlu memastikan kondisi bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali masuk, terutama untuk menghindari potensi runtuhan akibat struktur yang melemah,” ujarnya.

BMKG menegaskan bahwa informasi resmi terkait gempa dan potensi tsunami hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Hingga kini, otoritas masih terus memantau perkembangan situasi serta dampak yang ditimbulkan akibat gempa dan tsunami tersebut.

 

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Jepang Dilanda Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Ada Tsunami - Image
Internasional

Jepang Dilanda Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Ada Tsunami

01 April 2026, 20.35 WIB

Gempa M 6,4 Sulut: Plafon Gereja BHKY Rumengkor Runtuh Jelang Misa Kamis Putih - Image
Nasional

Gempa M 6,4 Sulut: Plafon Gereja BHKY Rumengkor Runtuh Jelang Misa Kamis Putih

02 April 2026, 18.05 WIB

Gempa Susulan Guncang Maluku Utara, Dua Kali Getaran Kuat Terjadi dalam Hitungan Menit - Image
Nasional

Gempa Susulan Guncang Maluku Utara, Dua Kali Getaran Kuat Terjadi dalam Hitungan Menit

02 April 2026, 18.00 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

