Jepang Dilanda Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Ada Tsunami

JawaPos.com - Gempa berkekuatan magnitudo awal 5,0 mengguncang Jepang timur pada Rabu (1/4) tanpa peringatan tsunami, menurut badan meteorologi setempat, dikutip dari ANTARA.
Gempa yang terjadi pada pukul 10.06 waktu setempat itu berpusat di Prefektur Ibaraki bagian selatan pada kedalaman 50 kilometer.
Guncangan tercatat dengan intensitas lower 5 pada skala seismik Jepang (maksimum 7) di Prefektur Tochigi yang berdekatan, sementara di Tokyo tercatat pada level 3.
Layanan kereta cepat Shinkansen antara Tokyo dan Prefektur Aomori sempat dihentikan, tetapi kembali beroperasi sekitar 10 menit kemudian setelah tidak ditemukan gangguan, kata operator JR East.
Badan meteorologi Jepang menjelaskan bahwa intensitas lower 5 ditandai dengan guncangan yang membuat banyak orang terkejut dan berpegangan pada benda stabil, serta dapat menyebabkan barang jatuh dari rak.