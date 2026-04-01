Antara
01 April 2026, 20.35 WIB

Jepang Dilanda Gempa Magnitudo 5,0, Tidak Ada Tsunami

Ilustrasi gempa bumi. (Istimewa)

JawaPos.com - Gempa berkekuatan magnitudo awal 5,0 mengguncang Jepang timur pada Rabu (1/4) tanpa peringatan tsunami, menurut badan meteorologi setempat, dikutip dari ANTARA.

Gempa yang terjadi pada pukul 10.06 waktu setempat itu berpusat di Prefektur Ibaraki bagian selatan pada kedalaman 50 kilometer.

Guncangan tercatat dengan intensitas lower 5 pada skala seismik Jepang (maksimum 7) di Prefektur Tochigi yang berdekatan, sementara di Tokyo tercatat pada level 3.

Layanan kereta cepat Shinkansen antara Tokyo dan Prefektur Aomori sempat dihentikan, tetapi kembali beroperasi sekitar 10 menit kemudian setelah tidak ditemukan gangguan, kata operator JR East.

Badan meteorologi Jepang menjelaskan bahwa intensitas lower 5 ditandai dengan guncangan yang membuat banyak orang terkejut dan berpegangan pada benda stabil, serta dapat menyebabkan barang jatuh dari rak.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Update Korban Terdampak Gempa Bumi di Sulut dan Malut, Ratusan Warga Mengungsi, Puluhan Bangunan Rusak - Image
Berita Daerah

Update Korban Terdampak Gempa Bumi di Sulut dan Malut, Ratusan Warga Mengungsi, Puluhan Bangunan Rusak

04 April 2026, 00.10 WIB

7 Langkah Mitigasi Gempa Bumi yang Wajib Diketahui, Panduan Lengkap agar Tetap Aman - Image
Humaniora

7 Langkah Mitigasi Gempa Bumi yang Wajib Diketahui, Panduan Lengkap agar Tetap Aman

03 April 2026, 08.31 WIB

Gempa Bumi Sulut Sebabkan Kerusakan Rumah Sakit di Manado, 40 Pasien Dievakuasi - Image
Berita Daerah

Gempa Bumi Sulut Sebabkan Kerusakan Rumah Sakit di Manado, 40 Pasien Dievakuasi

03 April 2026, 05.36 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

