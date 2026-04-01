FIFA Beri Jaminan Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Iran untuk Tampil di Piala Dunia 2026, Tak akan Pindahkan Arena Pertandingan

JawaPos.com - FIFA menegaskan tidak ingin Timnas Iran mengundurkan diri dari Piala Dunia 2026 akibat situasi negara mereka yang terlibat perang dengan Amerika Serikat dan israel yang hingga kini masih berkecamuk.

Melalui presidennya, Gianni Infantino, ia menegaskan tidak ada rencana lain bagi Iran selain tetap mengikuti Piala Dunia 2026 karena mereka sudah susah payah untuk bisa melaju ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.

“Kami ingin mereka bermain, mereka akan bermain di Piala Dunia. Tidak ada rencana B atau C atau D, rencana A adalah satu-satunya rencana,” kata Infantino dikutip dari ESPN via Antara.

Keterangan tegas itu disampaikan Infantino saat bertemu langsung dengan skuad Iran dan pejabat federasi sepak bola Iran ketika agenda laga persahabatan antara wakil dari Asia tersebut dengan Kosta Rika di Antalya, Turki.

Pertandingan itu sendiri dimenangkan Iran secara meyakinkan setelah melumat Kosta Rika dengan skor telak 5-0 pada laga yang digelar tanpa penonton itu.

Sebagai bentuk solidaritas, pemain dan ofisial Iran turut membawa simbol-simbol penghormatan, termasuk foto anak-anak yang menjadi korban serangan udara.

Infantino juga menegaskan bahwa FIFA akan menjamin keselamatan dan kenyamanan skuad dan ofisial Timnas Iran selama mereka berpartisipasi dalam Piala Dunia.

“FIFA akan terus mendukung tim untuk memastikan kondisi terbaik saat mereka bersiap menuju Piala Dunia,” tulis Infantino dalam unggahan Instagram.