Prabowo Kasih Kejutan Buat Presiden Lee, Berikan Baju untuk Anjing Peliharaannya

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan kejutan kepada Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung melalui diplomasi anak bulu (anabul) dengan bentuk kado untuk anjing peliharaannya,

Hal itu diutarakan Sekretaris Kabinet (Sekab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan di Jakarta. Seskab Teddy menyampaikan bahwa kunjungan ke Korsel tidak hanya diwarnai agenda resmi kenegaraan, tetapi juga momen hangat yang mencerminkan kedekatan personal antar pemimpin dengan Presiden Prabowo memberikan sejumlah hadiah khas Indonesia hingga kejutan unik yang meninggalkan kesan mendalam.

"Diplomasi tidak hanya sekedar rapat dan agenda resmi, tetapi bagaimana hubungan personal antar pemimpin dapat terjalin dan membekas baik di hati," ujar Seskab Teddy dikutip Antara, Kamis (2/4).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah kerajinan unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, di antaranya keris Bali dan guci keramik khas Jawa Timur.

Pemberian tersebut mencerminkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus menjadi wujud diplomasi ekonomi kreatif yang memperkenalkan produk lokal ke panggung internasional.

Namun, momen paling mencuri perhatian terjadi saat Presiden Prabowo memberikan kejutan tak terduga. Prabowo menghadiahkan pakaian khusus untuk anjing peliharaan Presiden Korsel Lee Jae Myung.

"Presiden Prabowo juga ngasih surprise gemas yang sukses bikin Presiden Lee kaget adalah hadiah baju untuk anjing peliharaannya!" ungkap Seskab Teddy.

Kejutan tersebut semakin menarik karena adanya kesamaan nama yang tidak terduga, katanya. Anjing peliharaan Presiden Lee ternyata bernama Bobby, sama seperti nama kucing peliharaan Presiden Prabowo.

"Plot twist-nya anjing peliharaan Presiden Lee ternyata bernama Bobby juga! Kekuatan diplomasi anabul memang nggak ada tandingannya, ya?” kata Seskab Teddy.

Dia menyebut momen itu menjadi bukti bahwa diplomasi modern tak hanya dibangun lewat kesepakatan dan angka, tetapi juga melalui sentuhan personal yang tulus.