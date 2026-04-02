02 April 2026, 20.12 WIB

Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2026 Turun, DPR RI sebut Kapolri dan Kakorlantas Bekerja Sangat Baik

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. (Polri)

JawaPos.com - DPR RI menilai pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan mudik dan arus balik lebaran 2026 berjalan sukses. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan petugas di lapangan dianggap berhasil mengurai kepadatan lalu lintas.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang telah meminpin jalannya Operasi Ketupat 2026. 

"Penyelenggaraan mudik tahun ini menunjukkan hasil yang sangat positif di berbagai aspek. Salah satunya adalah penurunan angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya" kata Habiburokhman, Kamis (2/4).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pengamana mudik tahun ini terlihat hasilnya dengan nyata. Terbukti dengan menurunnya angka fatalitas dan kecelakaan lalu lintas. 

"Tentu Ini adalah capaian yang sangat baik. Angka kecelakaan bisa ditekan, artinya strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas berjalan sangat efektif," sambungnya.

Komisi III DPR juga menyoroti kondisi keamanan di daerah-daerah yang relatif kondusif selama periode mudik lebaran. Aksi kejahatan selama periode mudik disebut mengalami penurunan, seiring dengan peningkatan patroli-patroli dan pengamanan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah.

"Dari sisi kelancaran lalu lintas, Komisi III DPR menilai kemacetan di sejumlah jalur-jalur utama juga berkurang seperti di ruas jalan Tol maupun jalan-jalan umum, baik saat arus mudik maupun arus balik. Artinya penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow di jalan Tol dinilai mampu mengurai kepadatan kendaraan secara signifikan," jelasnya.

Habiburokhman menyampaikan, arus lalu lintas di sejumlah simpul kemaceta utama berhasil dikendalikan oleh petugas di lapangan. Kondisi ini sangat membantu masyarakat.

“Bahkan Jalur-jalur yang biasanya menjadi langganan tiap tahun mengalami kemacetan parah kini bisa lebih terkendali. Ini hasil kerja keras dan koordinasi yang baik antarinstansi dan personel kepolisian di lapangan," tandasnya.

