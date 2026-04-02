Mudik Lebaran 2026 Dinilai Terkendali dan Minim Kecelakaan, Elite Golkar Apresiasi Kapolri

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran dalam mengawal arus mudik dan balik Lebaran 2026. Ia menilai, pengelolaan lalu lintas tahun ini berjalan efektif, meskipun terjadi lonjakan mobilitas masyarakat.

“Tentu saya sampaikan apresiasi kepada Kapolri, khususnya Kakorlantas dan seluruh jajaran yang bertugas, atas kerja keras dalam mengawal arus mudik dan balik Lebaran 2026,” kata Idrus kepada wartawan, Kamis (2/4).

Menurut Idrus, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Kapolri sebagai pengendali utama sistem keamanan nasional yang mampu mengoordinasikan jajaran hingga ke tingkat daerah. Ia menilai, setiap persoalan di lapangan dapat segera dikonsolidasikan dan ditangani secara cepat.

“Kapolri berhasil menjadi semacam ‘remote control’ dalam sistem keamanan kepolisian. Setiap dinamika di daerah bisa segera dikoordinasikan dan ditangani dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Idrus menambahkan bahwa kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026 juga didukung oleh tingginya kesadaran masyarakat, serta sinergi seluruh elemen bangsa, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ia juga menyoroti peran strategis Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) dalam memastikan kelancaran arus kendaraan. Berbagai skema rekayasa lalu lintas dinilai efektif dalam mengurai kepadatan, terutama di jalur utama seperti Tol Trans Jawa dan sejumlah jalur arteri.

Berdasarkan laporan yang diterima, volume kendaraan selama mudik 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Data Korlantas Polri mencatat, jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek mencapai lebih dari 7,5 juta unit. Sementara itu, pada arus balik, kendaraan yang kembali tercatat sekitar 7,2 juta unit.

Meski terjadi lonjakan, angka kecelakaan lalu lintas justru mengalami penurunan. Data sementara menunjukkan penurunan sekitar 12 hingga 15 persen dibandingkan Lebaran 2025, yang juga diikuti dengan berkurangnya jumlah korban fatal.

Keberhasilan ini turut didukung oleh penerapan rekayasa lalu lintas seperti contraflow, one way nasional, dan sistem ganjil-genap yang diberlakukan secara situasional berdasarkan pemantauan real-time di lapangan.

“Saya melihat Polri mampu melakukan pengaturan lalu lintas secara efektif. Berbagai skema rekayasa terbukti menjaga arus tetap lancar meskipun terjadi lonjakan pergerakan yang signifikan,” tutur Idrus.

Ia menekankan, keberhasilan pengamanan mudik tahun ini menunjukkan peningkatan profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam aspek lalu lintas maupun pengamanan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Karena itu, capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada momentum besar berikutnya. Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar pelayanan publik semakin optimal.