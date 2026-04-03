Wapres Gibran Terima Seskab Teddy 1,5 Jam, Bahas Situasi Terkini di Tanah Air

JawaPos.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menemui Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, di Istana Wapres pada Kamis (2/4) malam.

Momen pertemuan tersebut diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Jumat (3/4).

Dalam unggahan itu, Teddy terlihat mengenakan kemeja putih, sementara Gibran tampil dengan batik.

Keduanya tampak duduk berhadapan sambil berbincang. Gibran juga terlihat memangku sejumlah dokumen yang diduga berisi laporan kerja.

Baca Juga:Seskab Teddy Sebut Kualitas Pelayanan Arus Balik Lebaran 2026 Lebih Baik dari Tahun Lalu

“Masih di bulan Syawal dan dalam suasana Lebaran, pada Kamis malam, 2 April 2026, saya bertemu dengan Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, untuk bersilaturahmi di Istana Wakil Presiden, Jakarta,” kata Teddy.

Teddy menuturkan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 1,5 jam. Ia menyebut ada sejumlah hal yang dibahas, namun tidak merinci lebih lanjut.

“Dalam pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam ini, dibahas berbagai perkembangan terkini di Tanah Air,” jelasnya.

Dalam foto-foto yang dibagikan, Gibran juga tampak mengantar Teddy menuju mobil setelah pertemuan selesai.