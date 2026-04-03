Dimas Choirul
04 April 2026, 03.22 WIB

Full Senyum, Kelompok Tani Wanita di Karanganyar Lebih Mudah Salurkan Panen Sayuran Berkat Program MBG

Rasa syukur tampak dari wajah para Kelompok Tani Wanita (KWT) Sumber Lestari di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

JawaPos.com — Rasa syukur tampak dari wajah para Kelompok Tani Wanita (KWT) Sumber Lestari di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal itu karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat panen sayuran yang mereka budi dayakan langsung terserap.

 
“Tinggal calling-calling saja, nanti saya siapkan untuk sayur-sayurnya. Kita tinggal konfirmasi kapan kita panen, kapan kita bisa mengirimnya,” kata Ketua KWT Sumber Lestari, Sri Utami, Jumat (3/4).
 
Adapun KWT Sumber Lestari membudidayakan sejumlah sayuran, yakni selada, pokcoy, sawi, tomat, jahe, kangkung, kacang panjang, dan gambas. Sayur-mayur itu sebagian besar diserap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
 
 
Biasanya, dapur MBG memesan sampai 100 kilogram sayur. Namun, karena keterbatasan anggota dan lahan, KWT Sumber Lestari baru mampu memenuhi atau memasok setengahnya.
 
Sri mencontohkan saat dapur MBG membutuhkan pasokan selada sebanyak 100 kilogram, KWT ini baru bisa memenuhi sebanyak 50 kilogram.
 
Untuk panen sayuran, KWT Sumber Lestari rata-rata membutuhkan waktu dua minggu. Harga yang ditetapkan cukup tinggi, yakni untuk satu kilogram selada dihargai Rp20 ribu. 
 
“Jadi ada dua minggu sekali baru kita panen. Satu greenhouse ini sekitar l50 kilogram,” kata Sri.
 
KWT Sumber Lestari berdiri sejak 25 Februari 2025. KWT ini memberdayakan perempuan di empat rukun warga di Desa Klodran. Anggotanya saat ini sebanyak 18 perempuan. 
 
Untuk pengiriman, para perempuan ini terkadang mengantarkan sendiri pesanan dari dapur MBG. 
 
“Ya, kalau pas waktu panen itu ngikut ngantar biasanya. Ikut ngantar ke SPPG-nya. Bersama-sama diangkut pakai motor,” kata Sri.
 
 
 
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
Tegaskan Prinsip “No Service, No Pay”, BGN: Insentif SPPG Bisa Langsung Dihentikan - Image
Nasional

Tegaskan Prinsip “No Service, No Pay”, BGN: Insentif SPPG Bisa Langsung Dihentikan

03 April 2026, 16.56 WIB

BGN Sebut Siswa Terima MBG Fresh 5 Hari: Siswa dan Bumil di Daerah 3T Sampai 6 Hari, Dapat Menu Kering - Image
Nasional

BGN Sebut Siswa Terima MBG Fresh 5 Hari: Siswa dan Bumil di Daerah 3T Sampai 6 Hari, Dapat Menu Kering

31 Maret 2026, 17.57 WIB

MBG Mulai Operasi 31 Maret, Waka BGN Bakal Sikat Mitra SPPG yang Mark Up Harga Bahan Baku - Image
Nasional

MBG Mulai Operasi 31 Maret, Waka BGN Bakal Sikat Mitra SPPG yang Mark Up Harga Bahan Baku

30 Maret 2026, 01.34 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

