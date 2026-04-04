Antara
05 April 2026, 02.44 WIB

Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto bertakziah dan memberi penghormatan terakhir kepada tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama UNIFIL di Lebanon, saat prosesi persemayaman jenazah di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu petang.

Di Gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Presiden Prabowo memberikan penghormatan terakhir kepada putra terbaik bangsa, yaitu Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon.

Dalam prosesi persemayaman, tiga jasad prajurit TNI tersebut dibaringkan dalam peti jenazah berbalut bendera Merah Putih.

Tepat di depannya ada foto diri masing-masing prajurit dengan latar logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karangan bunga, prajurit yang bersiaga, dan perwakilan keluarga/ahli waris duduk tepat di depan peti jenazah, yaitu para istri dari tiga prajurit TNI yang gugur tersebut.

Kemudian di sisi kanan dan kiri, ada barisan anggota keluarga lainnya turut menghadiri prosesi takziah dan persemayaman. Kemudian di sisi lainnya, ada barisan pejabat negara.

Setibanya di ruang persemayaman, Presiden Prabowo menghampiri pertama kali peti jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon.

Presiden menghampiri istri almarhum dan ibunda almarhum, kemudian menguatkan keduanya dengan menepuk pundak.

Dalam momen itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan belasungkawa kepada istri mendiang Kopda Anumerta Farizal. Kemudian, Presiden memberikan penghormatan terakhirnya kepada Kopda Anumerta Farizal.

