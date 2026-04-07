07 April 2026, 16.43 WIB

Hasil Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho Pimpin Pengamanan Mudik, Direspons Positif 94,3 Persen

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho (tengah). (Polri)

JawaPos.com - Kinerja Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam pengamanan mudik lebaran 2026 mendapat pengakuan publik. Dia dianggap telah bekerja dengan baik dalam melayani, melindungi dan mengayoni warga.

 
Untuk itu, Agus diberi penghargaan Presisi Award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) di NTMC Polri, Jakarta Selatan. Agus dianggap sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.
 
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri sebagai ujung tombak dalam pengamanan operasi ketupat 2026 yang kemarin sudah berlangsung,” ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan, Selasa (7/4).
 
Edi menjelaskan, keberhasil Polri dalam pengamanan mudik mendapat respons positif dari masyarakat sebesar 94,3 persen. Pengaturan lalu lintas seperti one way dan contraflow di rute mudik dinilai berhasil dalam mengurai kepadatan kendaraan. 
 
 
“Kami mewakili masyarakat atas keberhasilan Polri dalam hal untuk mengamankan arus mudik dan arus balik kemarin. Hasil riset kami menunjukkan bahwa 94,3 persen menunjukkan kebijakan yang dilakukan oleh Korlantas Polri dalam mengatur dan mengendalikan arus mudik kemarin,” imbuhnya.
 
Mesk begitu, Edi meminta Polri tidak cepat berpuas diri. Perlu adanya evaluasi untuk pelayanan mudik yang lebih baik tahun depan.
 
“Kita harapkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah capaian ini kita harapkan polri tidak menjadi puas, tetapi terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat terhadap polri akan semakin baik,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Digelar 19 April, Ajang Lari Internasional Kemala Run Bhayangkari 2026 di Bali Masuk Persiapan Akhir - Image
Sports

Digelar 19 April, Ajang Lari Internasional Kemala Run Bhayangkari 2026 di Bali Masuk Persiapan Akhir

05 April 2026, 21.33 WIB

Angka Fatalitas dan Kecelakaan Lalin Menurun, Operasi Ketupat 2026 Dianggap Sukses - Image
Nasional

Angka Fatalitas dan Kecelakaan Lalin Menurun, Operasi Ketupat 2026 Dianggap Sukses

01 April 2026, 20.36 WIB

Pengamanan Mudik 2026 Sukses, DPR RI Minta Polri Terus Kurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas - Image
Politik

Pengamanan Mudik 2026 Sukses, DPR RI Minta Polri Terus Kurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas

01 April 2026, 01.03 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

