Hasil Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho Pimpin Pengamanan Mudik, Direspons Positif 94,3 Persen

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho (tengah). (Polri)

JawaPos.com - Kinerja Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam pengamanan mudik lebaran 2026 mendapat pengakuan publik. Dia dianggap telah bekerja dengan baik dalam melayani, melindungi dan mengayoni warga.

Untuk itu, Agus diberi penghargaan Presisi Award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) di NTMC Polri, Jakarta Selatan. Agus dianggap sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri sebagai ujung tombak dalam pengamanan operasi ketupat 2026 yang kemarin sudah berlangsung,” ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan, Selasa (7/4).

Edi menjelaskan, keberhasil Polri dalam pengamanan mudik mendapat respons positif dari masyarakat sebesar 94,3 persen. Pengaturan lalu lintas seperti one way dan contraflow di rute mudik dinilai berhasil dalam mengurai kepadatan kendaraan.

“Kami mewakili masyarakat atas keberhasilan Polri dalam hal untuk mengamankan arus mudik dan arus balik kemarin. Hasil riset kami menunjukkan bahwa 94,3 persen menunjukkan kebijakan yang dilakukan oleh Korlantas Polri dalam mengatur dan mengendalikan arus mudik kemarin,” imbuhnya.

Mesk begitu, Edi meminta Polri tidak cepat berpuas diri. Perlu adanya evaluasi untuk pelayanan mudik yang lebih baik tahun depan.

“Kita harapkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah capaian ini kita harapkan polri tidak menjadi puas, tetapi terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat terhadap polri akan semakin baik,” pungkasnya.