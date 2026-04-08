Prabowo Bicara Impeachment, Singgung Pemimpin Bangsa Turun dengan Damai

Presiden Prabowo (YT Presiden Prabowo)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dapat diganti oleh rakyat melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem demokrasi. Menurutnya, Indonesia menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).
“Kita telah memilih bernegara secara demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu,” kata Prabowo dihadapan menteri Kabinet Merah Putih.
Prabowo menjelaskan, pergantian pemerintahan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme konstitusional, seperti pemilihan umum maupun impeachment atau pemakzulan. Ia menegaskan, semua proses tersebut memiliki jalur yang jelas dan harus dilakukan sesuai aturan.
“Ada mekanismenya, dengan baik dan damai. Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment harus melalui saluran DPR, MK, dan MPR dilakukan sesuai prosedur,” tegasnya.
Prabowo menyinggung sejarah pergantian kepemimpinan di Indonesia yang dinilainya berjalan secara damai. Ia menyebut, beberapa tokoh pemimpin bangsa dalam perjalanan politik nasional, seperti Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
“Dalam sejarah kita, telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan,” bebernya.
Lebih lanjut, Prabowo mengajak masyarakat untuk tetap percaya pada sistem demokrasi dan kekuatan bangsa Indonesia.
“Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri, percayalah kepada Indonesia,” pungkasnya.
