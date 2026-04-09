09 April 2026, 19.10 WIB

Operasi Ketupat 2026 Sukses, Pengamat ITB sebut Dipengaruhi Penerapan Rekayasa Lalu Lintas yang Adaptif

Ilustrasi one way saat penyelenggaraan mudik lebaran 2026. (Polri)

JawaPos.com - Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono menilai ada beberapa indikator yang mendorong penyelenggaraan mudik lebaran 2026 berjalan baik. Keberhasilan ini pula yang membuat tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi.

Sony mengatakan, angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik dan arus balik lebaran tahun ini mengalami penurunan. Data ini menjadi salah satu indikator kepuasan masyarakat meningkat.

“Jadi 79,8 persen itu publik menyatakan terkait dengan menilai penyelenggaraan itu lebih baik dalam menekan angka kecelakaan. Sehingga kalau kita hubungkan lagi dengan kondisi yang lain, ada beberapa faktor kunci yang tentunya ini sangat membantu dalam menurunkan angka kecelakaan,” ujar Sony, Kamis (9/4).

Sony menyakini turunnya angka kecelakaan lalu lintas karena penerapan rekayasa lalu lintas yang lebih adaptif dan situasional. Dengan begitu, penyesuaian di jalan lebih sering dilakukan petugas, alih-alih mengikuti aturan baku.

Selain itu, koordinasi antara Polri dan pemangku kepentingan lainnya juga berjalan dengan baik. Hal ini yang membuat terjadi komunikasi terarah tanpa ego sektoral.

“Kita lihat koordinasi antar lembaga saat Operasi Ketupat 2026 kami meninjau nya itu terlihat lebih solid. Bahkan itu di level pusat ya maupun sampai dengan di level lapangan. Nah itu kelihatan sekali,” imbuhnya.

Banyak posko mudik yang didirikan oleh lembaga pemerintah diyakini turut menyumbang kontribusi berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Tidak terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjadikan masyarakat lebih tenang.

“Terjawab saat Operasi Ketupat 2026, ketersediaan bahan bakar itu 81,7 persen, itu kan sudah memberikan nilai bahwa saya masyarakat sangat puas dengan ketersediaan bahan bakar, sehingga isu-isu tersebut terpatahkan seperti itu,” jelas Sony.

Dia menyakini, keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini bukan hasil dari satu kebijakan tunggal. Setiap elemen memberikan kontribusi kepada kesuksesan tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
84,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Polri Amankan Mudik Lebaran 2026, Rekayasa Lalu Lintas Dianggap Berhasil - Image
Nasional

84,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Polri Amankan Mudik Lebaran 2026, Rekayasa Lalu Lintas Dianggap Berhasil

09 April 2026, 05.31 WIB

Kediri Rawan Macet di Tiga Titik Selama Arus Balik Lebaran, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas - Image
Berita Daerah

Kediri Rawan Macet di Tiga Titik Selama Arus Balik Lebaran, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

29 Maret 2026, 20.48 WIB

Korlantas Polri Berlakukan One Way Tahap II Mulai dari Kilometer 263 Jalan Tol Pejagan-Kilometer 70 Jalan Tol Japek - Image
Jabodetabek

Korlantas Polri Berlakukan One Way Tahap II Mulai dari Kilometer 263 Jalan Tol Pejagan-Kilometer 70 Jalan Tol Japek

27 Maret 2026, 19.31 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

