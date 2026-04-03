VinFast Tancap Gas! 3.520 EV Terjual Sehari di Vietnam, Bukti Peralihan ke Mobil Listrik

JawaPos.com - VinFast kembali mencuri perhatian industri otomotif setelah mencetak pencapaian signifikan dengan meraih 3.520 pesanan kendaraan listrik (EV) hanya dalam satu hari, tepatnya pada 28 Maret 2026 di Vietnam.

Capaian ini tidak sekadar menunjukkan kemampuan operasional perusahaan dalam menangani volume besar, tetapi juga mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang semakin cepat beralih ke kendaraan listrik seiring percepatan transisi mobilitas di Vietnam.

Total 3.520 unit tersebut merupakan kendaraan yang telah melewati seluruh tahapan proses dan siap didistribusikan dari pabrik ke dealer untuk kemudian diterima pelanggan. Secara praktis, angka ini setara dengan total penjualan bulanan sejumlah merek otomotif di pasar Vietnam.

Dari sisi operasional, VinFast mampu memproses sekitar 146 pesanan per jam, atau setara dengan 2,4 unit per menit, sebuah tingkat efisiensi yang jarang dicapai dalam industri otomotif. Hal ini menandakan bukan hanya tingginya permintaan, tetapi juga kuatnya sistem produksi serta distribusi yang dimiliki perusahaan.

Le Hoang Nam, pakar perencanaan transportasi, mengungkapkan kinerja impresif tersebut berkaitan erat dengan perubahan preferensi konsumen. Ketika masyarakat Vietnam semakin menjadikan kendaraan listrik sebagai pilihan utama, keberadaan ekosistem yang solid menjadi faktor penentu.

"Ketika ekosistem, mulai dari kendaraan hingga stasiun pengisian daya dan jaringan layanan, dikembangkan secara sistematis, kepercayaan konsumen untuk beralih ke mobilitas listrik akan meningkat," ujarnya. "Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil,” kata Hoang Nam dalam keterangannya.

Sejak 2024, VinFast berhasil mempertahankan statusnya sebagai merek otomotif teratas di Vietnam. Sepanjang 2025, perusahaan mencatat pengiriman sebanyak 175.099 unit kepada konsumen.

Pertumbuhan tersebut diperkuat oleh berbagai pencapaian penting, termasuk rekor penjualan bulanan pada Desember 2025 yang mencapai 27.649 unit, menjadi tolok ukur baru di pasar lokal.