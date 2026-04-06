Rian Alfianto
07 April 2026, 05.27 WIB

Komdigi Sebut Steam Sudah Minta Maaf soal Polemik IGRS: Ternyata Salah Tahap, Bukan 'Rating Palsu'

Ilustrasi platform distribusi game, Steam. (Pocket-lint) - Image

Ilustrasi platform distribusi game, Steam. (Pocket-lint)

JawaPos.com - Polemik Indonesia Game Rating System (IGRS) memasuki babak baru. Setelah sempat memicu tudingan 'rating palsu' dan kritik dari berbagai pihak, kini terungkap bahwa kekacauan label usia di Steam dipicu oleh miskomunikasi internal.

Pihak platform bahkan disebut telah menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia.

Steam Akui Kesalahan Prosedur

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengkonfirmasi bahwa Steam telah mengirimkan email permintaan maaf terkait insiden tersebut.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Sonny Hendra Sudaryana, menjelaskan bahwa masalah utama bukan pada niat pelanggaran, melainkan tahapan prosedur yang terlewat.

“Mereka mengirim email minta maaf karena ada miskomunikasi. Ada satu tahap yang mereka lewatkan,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/4).

Tahap yang dimaksud adalah kewajiban platform untuk melaporkan hasil klasifikasi mandiri kepada pemerintah sebelum ditampilkan ke publik.

Seharusnya, setelah laporan dikirim, Kemkomdigi akan melakukan verifikasi dan memberikan 'lampu hijau' sebelum sistem diuji coba secara terbuka.

Namun dalam kasus ini, Steam langsung menampilkan label IGRS tanpa melalui proses tersebut.

Rating yang Muncul Bukan Hasil Resmi

Artikel Terkait
IGRS Ricuh di Steam: Developer Protes, Pemerintah dan Platform Saling Tuding Soal 'Rating Palsu' - Image
Teknologi

IGRS Ricuh di Steam: Developer Protes, Pemerintah dan Platform Saling Tuding Soal 'Rating Palsu'

06 April 2026, 23.35 WIB

Ribut-ribut Sistem Rating Game, Ketahui Perbedaan IGRS vs ESRB vs PEGI - Image
Teknologi

Ribut-ribut Sistem Rating Game, Ketahui Perbedaan IGRS vs ESRB vs PEGI

06 April 2026, 19.58 WIB

Komdigi Bongkar Rating Gim di Steam, Ternyata Bukan Klasifikasi Resmi IGRS - Image
Hobi & Kesenangan

Komdigi Bongkar Rating Gim di Steam, Ternyata Bukan Klasifikasi Resmi IGRS

06 April 2026, 15.23 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

