Komdigi Sebut Steam Sudah Minta Maaf soal Polemik IGRS: Ternyata Salah Tahap, Bukan 'Rating Palsu'

JawaPos.com - Polemik Indonesia Game Rating System (IGRS) memasuki babak baru. Setelah sempat memicu tudingan 'rating palsu' dan kritik dari berbagai pihak, kini terungkap bahwa kekacauan label usia di Steam dipicu oleh miskomunikasi internal.

Pihak platform bahkan disebut telah menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia.

Steam Akui Kesalahan Prosedur

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengkonfirmasi bahwa Steam telah mengirimkan email permintaan maaf terkait insiden tersebut.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Sonny Hendra Sudaryana, menjelaskan bahwa masalah utama bukan pada niat pelanggaran, melainkan tahapan prosedur yang terlewat.

“Mereka mengirim email minta maaf karena ada miskomunikasi. Ada satu tahap yang mereka lewatkan,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/4).

Tahap yang dimaksud adalah kewajiban platform untuk melaporkan hasil klasifikasi mandiri kepada pemerintah sebelum ditampilkan ke publik.

Seharusnya, setelah laporan dikirim, Kemkomdigi akan melakukan verifikasi dan memberikan 'lampu hijau' sebelum sistem diuji coba secara terbuka.

Namun dalam kasus ini, Steam langsung menampilkan label IGRS tanpa melalui proses tersebut.