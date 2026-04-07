Polemik Rating Game di Steam, Komdigi Selidiki Kejanggalan IGRS dan Libatkan Industri

JawaPos.com - Polemik terkait kejanggalan rating usia pada game di platform Steam kini memasuki babak baru. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk mengurai masalah dalam penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) yang ramai disorot publik.

Langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah kasus klasifikasi yang dinilai tidak masuk akal. Salah satunya adalah game PUBG: Battlegrounds yang justru mendapat rating 3+, sementara game Upin & Ipin Universe dikategorikan untuk usia 18+.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kemkomdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menyebut kondisi ini sebagai sesuatu yang 'sangat aneh' dan perlu ditelusuri secara serius.

“Ini sangat janggal, makanya kami lakukan investigasi untuk mengetahui apakah permasalahannya ada di internal Komdigi atau dari pihak Steam,” ujar Sonny di Jakarta, Selasa (7/4).

Komdigi menegaskan investigasi tidak dilakukan secara tertutup. Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari komunitas gamer, asosiasi, hingga pelaku industri game nasional.

Pendekatan ini diharapkan mampu mengidentifikasi akar masalah secara komprehensif, baik dari sisi sistem, mekanisme penilaian, hingga implementasi di platform distribusi digital global seperti Valve Corporation sebagai pengelola Steam.

Di tengah polemik yang berkembang, Steam telah lebih dulu mengambil tindakan dengan menurunkan (take down) label rating IGRS dari game-game di platformnya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebingungan pengguna.

Menurut Sonny, pihak Steam juga sedang melakukan investigasi internal dan akan mengumumkan hasilnya setelah proses selesai.

“Sekarang sudah tidak ada lagi rating yang janggal karena sudah diturunkan oleh Steam sambil mereka melakukan investigasi,” jelasnya.