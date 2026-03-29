Rolls-Royce Rilis Cullinan Yachting, SUV Sultan Terinspirasi Dunia Yacht

JawaPos.com - Rolls-Royce kembali memadukan kemewahan dan gaya hidup eksklusif lewat Cullinan Yachting. SUV ultra mewah ini hadir dalam empat edisi Private Commission yang terinspirasi dari estetika kapal pesiar modern, lengkap dengan detail maritim yang sangat personal.

Koleksi spesial ini menonjolkan perpaduan antara estetika yachting, material premium, dan semangat petualangan yang menjadi ciri khas merek mewah asal Inggris tersebut.

Setiap unit Rolls-Royce Cullinan Yachting mewakili salah satu dari empat arah mata angin: North, South, East, dan West. Tema ini diterjemahkan secara halus melalui detail eksterior maupun interior, menciptakan identitas unik pada masing-masing kendaraan.

Sorotan Utama Rolls-Royce Cullinan Yachting

Empat unit Cullinan Yachting ini dirancang untuk merayakan palet material dan bahasa desain yang identik dengan dunia pelayaran mewah.

Beberapa detail istimewa yang dihadirkan antara lain:

Fascia dengan lukisan tangan yang terinspirasi dari jejak ombak kapal cepat,

Starlight Headliner khusus yang memetakan arah angin dominan di Laut Mediterania,

Motif kompas marquetry rumit yang tersusun dari lebih dari 40 potongan individual,

Serta berbagai sentuhan desain yang menegaskan hubungan erat Rolls-Royce dengan dunia yachting. Koleksi ini juga menjadi penghormatan terhadap sejarah maritim Rolls-Royce, termasuk keterkaitan dengan kapal pesiar keluarga C.S. Rolls bernama Santa Maria.

Terinspirasi Gaya Hidup Klien Rolls-Royce

Menurut Martina Starke, Head of Bespoke Design Rolls-Royce Motor Cars, dunia yachting merupakan bagian yang sangat dekat dengan banyak pelanggan Rolls-Royce.

"Empat unit Bespoke Cullinan ini merayakan hubungan mendalam antara budaya kapal pesiar dan Rolls-Royce, sebuah ikatan yang sudah terjalin sejak era pendiri perusahaan, Charles Rolls, dan terus berlanjut hingga sekarang," ujarnya dalam pernyataan resmi Rolls-Royce Motor Cars Global.

Hubungan tersebut tidak hanya terlihat dari kesamaan filosofi desain antara mobil mewah dan kapal balap, tetapi juga melalui kolaborasi Rolls-Royce dengan desainer maritim untuk pelanggan yang ingin memadukan desain mobil mereka dengan yacht pribadi.

Kemewahan Maritim dalam Bentuk SUV Ultra Mewah

Melalui Cullinan Yachting, Rolls-Royce menunjukkan bagaimana inspirasi dari dunia laut dapat diterjemahkan ke dalam sebuah SUV ultra mewah tanpa kehilangan identitas khas merek.

Setiap detail dirancang dengan pendekatan Bespoke yang sangat personal, menghadirkan material autentik dan sentuhan maritim yang halus namun berkelas.

Hasilnya adalah sebuah interpretasi modern dari kemewahan yang tidak hanya berorientasi pada desain, tetapi juga gaya hidup para pemilik yacht dan penikmat petualangan eksklusif.