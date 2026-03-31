Setelah Digeber Jarak Jauh 8 Hal yang Wajib Dilakukan Pemeriksaan di Bengkel

JawaPos.com - Kondisi motor yang telah digeber untuk menempuh perjalanan jarak jauh, tentunya membutuhkan perawatan yang maksimal, guna memastikan agar kondisi motor tetap sehat dan prima saat digunakan kembali dalam mendukung aktivitas sehari-hari.

Tidak hanya soal perkara ganti oli atau isi ulang angin pada ban, perawatan sepeda motor setelah perjalanan jarak jauh tentunya sangat membutuhkan waktu dan penanganan yang optimal.

Khususnya untuk memeriksa kondisi komponen-komponen pada motor secara menyeluruh, mulai dari bagian mesin, sistem penggerak, sistem pengereman, pengapian, dan bagian-bagian penting lainnya.

Johannes B.M Siahaan, Asst. General Manager CS Division PT Yamaha Indonesia Motor Mfg mengajak para pengguna untuk lakukan servis pasca perjalanan jarak jauh di jaringan bengkel resmi dengan penanganan langsung dari ahlinya, yang sudah teruji handal teknisinya dan tentunya asli spare part.

"Terima kasih untuk kepercayaan pengguna sebagai teman berkendara andalan yang Semakin Di Depan,” kata Johannes.

Yamaha Indonesia kembali menawarkan kejutan spesial berupa promo hemat untuk pembelian kampas rem depan dan belakang, serta oli mesin dengan diskon spesial Rp25.000, selama periode 1-30 April 2026. Promo ini berlaku di seluruh jaringan bengkel resmi Yamaha. Untuk detail terkait dengan informasi promo, dapat diakses melalui Instagram Yamaha Indonesia dan My Yamaha Apps.

1. Oli Mesin

Kualitas viskositas atau kekentalan oli tentu akan semakin menurun setelah menempuh perjalanan jarak jauh. Para pengguna dapat memeriksa kondisi oli motor melalui dipstick.

Sangat disarankan untuk segera lakukan penggantian jika pengguna telah mencapai kilometer atau jarak tempuh sejauh lebih 3.000KM, volume oli berkurang drastic, atau warnanya sudah menghitam, maka segera lakukan penggantian dan direkomendasikan menggunakan oli terbaik dari Yamalube yang sudah teruji dalam aneka perjalanan

2. Sistem Pengereman

Komponen penting lainnya yang juga perlu diperiksa pasca perjalanan jarak jauh adalah sistem pengereman. Kondisi jalan yang beragam, seperti kemacetan atau jalur menurun dapat mempercepat keausan kampas rem.

Pastikan ketebalan kampas rem depan dan belakang masih dalam kondisi baik. Tanda kampas mulai habis biasanya diawali dengan bunyi berdecit atau tuas rem terasa lebih dalam saat digunakan. Pastikan juga volume minyak rem berada pada batas normal agar performanya tetap maksimal.

3. Sistem Kelistrikan dan Aki

Pemeriksaan sistem kelistrikan dan kondisi aki pasca perjalanan jarak jauh sangat krusial untuk memastikan seluruh daya listrik pada motor tetap berfungsi secara presisi.