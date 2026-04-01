Jangan Panik! Ini yang Harus Dilakukan Saat Kap Mobil Terbuka Mendadak

JawaPos.com - Apa yang akan Anda lakukan jika sedang mengemudi, lalu tiba-tiba kap mobil terbuka? Naluri kebanyakan orang tentu akan menyarankan menyalakan lampu hazard dan segera menepi. Namun, situasi berbeda terjadi pada kejadian ini. Seorang pengemudi Subaru Outback memilih untuk terus melaju meski menghadapi situasi tersebut.

Melansir Carcoops, Rabu (1/4) rekaman kejadian yang cukup mengherankan ini baru-baru saja viral di media sosial setelah direkam di Tampa, Florida. Video tersebut menampilkan seorang pria tengah mengendarai Subaru Outback berwarna merah dengan kap mesinnya terangkat hingga menempel pada kaca depan, nyaris sepenuhnya menghalangi pandangannya.

Satu-satunya cara pengemudi ini dapat melihat jalan adalah dengan memiringkan kepalanya ke depan dan mengintip melalui celah kecil di bagian bawah kaca depan. Keadaan ini tentu saja sangat berbahaya. Meski begitu, beberapa pengguna Reddit berpendapat bahwa terus melaju mungkin adalah opsi yang lebih aman ketimbang berhenti mendadak di tempat tersebut.

Menurut beberapa keterangan, insiden ini terjadi di sebuah jembatan dekat Largo, Florida, yang sepertinya memang tidak menyediakan area pemberhentian yang aman di sisi jalannya. Dalam situasi seperti ini, pengemudi tampaknya berusaha menghindari bahaya lebih lanjut yang bisa saja terjadi jika ia menghentikan mobil di tengah jalan.

“Saya sering berkendara di jembatan ini,” tulis salah satu pengguna Reddit. “Percayalah, Anda tidak ingin menepi di sini. Kita semua diajarkan untuk mencari lokasi aman ketika kap mobil terbuka mendadak. Tapi jembatan ini bukanlah tempat untuk itu. Selain itu, memperlambat kendaraan pun sulit dilakukan di sana. Jalan ini rasanya seperti adegan dari film Mad Max.”

Namun, tentunya keputusan tersebut hanya bisa diterima jika pengemudi memastikan untuk menepi segera setelah mencapai area yang aman. Jika tidak, tindakannya tetap sulit untuk dibenarkan. Penyebab pasti mengapa kap mesin Subaru Outback tersebut terangkat belum diketahui secara pasti.

Namun, kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kelalaian pengemudi yang gagal memastikan kap tertutup dengan benar sebelumnya atau adanya kerusakan pada mekanisme pengunciannya.