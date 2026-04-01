Dony Lesmana Eko Putra
01 April 2026, 22.05 WIB

Rekomendasi 5 Mobil Bekas Rp 60 Jutaan untuk Anak Muda dan Keluarga

Honda Jazz bekas kembali naik daun lagi dan menjadi buruan.

JawaPos.com - Harga mobil baru yang terus naik membuat pasar mobil bekas harga Rp 60 jutaan masih jadi incaran banyak orang. Dengan dana segitu, konsumen memang belum bisa terlalu pilih-pilih, tetapi masih ada beberapa model yang layak dilirik untuk kebutuhan harian.

Kuncinya bukan sekadar murah, melainkan irit BBM, spare part mudah dicari, dan biaya perawatan masuk akal. Di kelas ini, city car, hatchback, dan sedan kompak biasanya jadi pilihan paling aman.

Berdasarkan pantauan harga mobil bekas di Indonesia, stok mobil di bawah Rp 60 juta masih cukup banyak tersedia di berbagai platform jual beli kendaraan.

Berikut 5 mobil bekas harga Rp 60 jutaan yang masih cukup menarik untuk dipertimbangkan.

1. Suzuki Karimun Wagon R
Kalau prioritas utamanya adalah irit dan murah dirawat, Suzuki Karimun Wagon R layak masuk daftar teratas.

Mobil ini terkenal dengan: konsumsi BBM yang hemat, dimensi ringkas untuk jalanan kota, spare part melimpah dan biaya servis relatif ringan.

Di pasar mobil bekas, Karimun Wagon R tahun awal biasanya sudah mendekati rentang Rp 60 jutaan hingga Rp 80 jutaan, tergantung kondisi dan lokasi.

Kelebihan mobil ini adalah irit BBM, kabin cukup lega untuk city car, cocok untuk pemula. Namun bukan tidak ada minusnya, kekurangan mobil ini tenaga biasa saja, peredaman kabin tidak terlalu istimewa.

 2. Datsun GO / GO+ Panca
Pilihan lain yang sering muncul di harga ini adalah Datsun GO dan Datsun GO+ Panca. Keduanya cukup populer karena harga bekasnya ramah kantong dengan bekal mesin mesin 1.2 liter cukup efisien, suku cadang masih relatif mudah ditemukan.

Untuk pasar 2026, Datsun GO+ Panca bekas umumnya masih banyak ditemukan di kisaran Rp 55 juta sampai Rp 75 jutaan.

Kelebihan mobil ini harga terjangkau, kabin cukup fungsional, cocok untuk mobil pertama. Sedangkan kekuranganya material interior terasa sederhana, fitur keselamatan terbatas pada unit lama.

 3. Nissan March
Kalau ingin city car yang terasa lebih nyaman dan desainnya masih enak dilihat, Nissan March bisa jadi opsi menarik. Mobil ini cukup digemari karena setir ringan, nyaman untuk dipakai di kota dan handling cukup enak serta desain tidak cepat terlihat tua.

Di pasar bekas Indonesia, Nissan March umumnya berada di kisaran Rp 70 juta sampai Rp 90 jutaan, tetapi unit tahun awal atau kondisi tertentu kadang bisa ditemukan mendekati Rp 60 jutaan.

